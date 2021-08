Una riforma dell’Opa per valorizzare il ruolo dei risparmiatori

4' di lettura

Alla fine dello scorso giugno sono stati presentati il Corporate Governance Factbook 2021 e il report The Future of Corporate Governance in Capital Markets Following the Covid-19 Crisis dell’Ocse

in un incontro al quale hanno partecipato anche il ministro dell’Economia Daniele Franco

e il commissario Consob e vicepresidente del Comitato corporate governance dell’organizzazione con base

a Parigi Carmine Di Noia.

Fra i molti spunti che da tali studi si possono ricavare va evidenziata l’importanza attribuita ai mercati dei capitali al fine di mobilitare ingenti risorse finanziarie per investimenti di lungo termine a sostegno della ripresa post-pandemica dell’economia. «I mercati finanziari – afferma l’Ocse – svolgono un ruolo fondamentale nel fornire alle imprese il capitale azionario che garantisca loro la resilienza finanziaria necessaria a superare le crisi temporanee». La rilevanza dell’efficiente funzionamento dei mercati finanziari per la performance dell’economia è stata ribadita anche nell’intervento del ministro Franco.

Loading...

Tali considerazioni contrastano invero con il crescente fenomeno del delisting delle società quotate – ricordato anche negli interventi del ministro dell’Economia e del commissario Di Noia – che, pur essendo riscontrabile in tutti i Paesi dell’area Ocse sin dal 2005, assume dimensioni ragguardevoli in Italia: il recente discussion paper della Consob Le Opa in Italia dal 2007 al 2019 ha rilevato che nel periodo 2007-2019 ben il 74% delle offerte totalitarie su titoli azionari quotati prevedeva un piano di delisting (risultante direttamente dall’offerta o emerso nei mesi successivi nella quasi totalità dei casi). Il che rischia di pregiudicare sul nascere l’action plan della Commissione europea per la creazione della Capital markets union, fondata sull’assunto che «mercati dei capitali ampi e integrati faciliteranno la ripresa dell’Unione europea, garantendo che le imprese abbiano accesso alle fonti di finanziamento» (comunicazione della Commissione Ue del 24 settembre 2020).

La verità è che si tratta di un trend tutt’altro che isolato o contingente. La percentuale di delisting per effetto di offerte pubbliche si è singolarmente incrementata in modo significativo negli ultimi anni (90% nel 2019; 82% nel 2020 e persino 100% nel primo scorcio del 2021), testimoniando una generale tendenza all’abbandono della quotazione e delle opportunità che ne discendono in termini di contendibilità degli assetti proprietari e di raccolta del capitale di rischio. Fattori, questi, che rivestono un ruolo fondamentale nella prospettiva della ripresa economica post Covid-19.

Il fenomeno descritto suggerisce due riflessioni: una attinente alle cause dello stesso, l’altra relativa allo strumento tramite il quale esso si è realizzato.