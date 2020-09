Una riforma fiscale credibile per dare solidità all’Italia Sulla nostra credibilità si costruirà la prospettiva di un’Unione europea più coesa di Emanuele Orsini

I primi mesi di quest’anno hanno impresso alla nostra storia, di uomini e imprenditori, un profondo senso di cambiamento, dando nuova luce, al valore di sapersi adattare. Imprese e cittadini hanno dovuto cambiare in corsa stili di produzione e di vita per fronteggiare un evento epocale che ci vede ancora condizionati, seppur determinati al riscatto.

Ci apprestiamo, ora, a vivere un autunno inedito e che si preannuncia gravido di incertezze; una stagione in cui, volenti o nolenti, avremo il dovere di tracciare nuove rotte, mettendo intorno a un tavolo le migliori energie del Paese. Sono molti i capitoli da scrivere per l’Italia che verrà, ma se da qualche parte occorrerà pur iniziare in quest’opera non più procrastinabile, la pietra angolare dovrà a mio avviso essere il sistema fiscale.

Nella delicata fase che stiamo vivendo, abbiamo appreso ancor meglio che la sopravvivenza di una comunità dipende dalla solidità, anche economica, che riesce a esprimere. Tale solidità prende spesso la forma e la consistenza delle risorse pubbliche ed è, di conseguenza, legata a doppio filo al sistema tributario.

Per quanto concerne il nostro Paese, quello fiscale è senz’altro uno degli ambiti che più ha risentito di una produzione normativa convulsa e di una programmazione assente. Abbiamo capito che le politiche fiscali fino a oggi non hanno avuto gli effetti sperati. Infatti, i micro-bonus hanno costruito un sistema parcellizzato che non sta funzionando, mentre ci aspettiamo ripercussioni positive da eco-bonus e sisma-bonus al 110%, che invece costituiscono un’operazione che scarica a terra i suoi effetti in maniera massiva e per diversi settori. Serve quindi un rinnovamento che parta dai pilastri del sistema fiscale e lo modernizzi rendendolo competitivo in un mondo che continuerà a cambiare e a subire shock.

Con ottimismo e curiosità abbiamo accolto la ripresa dei lavori sulla tassazione diretta e in particolare su un possibile ridisegno dell’Irpef. Da questa imposta deriva circa il 40% delle entrate tributarie. Quasi 200 miliardi di euro l’anno, cui è legata la capacità di spesa dello Stato e, in sottrazione, quella dei cittadini di rilanciare, in un momento critico, un ciclo di consumi che alimenti la ripresa. I malanni di questo tributo sono noti, a partire dall’erosione della progressività, passando per i vizi di equità, che si sono acuiti nel tempo. Il coacervo di imposte sostitutive, cedolari, regimi speciali e agevolazioni va sottoposto a una attenta opera di riorganizzazione, ma in quale direzione? In questo contesto non va trascurato il tema della semplificazione degli adempimenti, per non costringere ulteriormente le imprese a distrarre risorse scarse per gestire – a titolo gratuito – rebus amministrativi in qualità di sostituti di imposta.