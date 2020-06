Una riforma fiscale vera richiede tempo, risorse, visione e coesione

Una “vera” riforma fiscale richiede poi risorse finanziarie. Certo, si potrebbe sostenere che ripensare dalle fondamenta il sistema non necessariamente equivalga a ridurre il livello del prelievo. Ma non è così. Almeno non più. Lavoro e imprese non possono reggere livelli così elevati di peso di tasse e balzelli. Il nostro Paese ha bisogno di un sistema meno cavilloso e meno bizantino, ma ha anche bisogno di un sistema meno avido. La pressione fiscale reale (cioè al netto del sommerso) sfiora il 50 per cento. Con il paradosso che qualcuno (non pochissimi, in realtà) riesce a pagare meno del dovuto e moltissimi altri sono costretti a sopportare il peso della disonestà dei primi. Senza dire che ci muoviamo in un contesto di grande competizione fiscale, (con eccessi da stroncare all’interno dell’Unione, vedi Irlanda, Paesi Bassi e Lussemburgo), e mostriamo una pressione fiscale decisamente elevata rispetto a tutti i Paesi con sistemi simili al nostro. Certo, una parte delle risorse potrebbe arrivare da razionalizzazioni e riequilibri di tassazione, ma servirebbe ben altro per dare ossigeno vero alle famiglie, ai lavoratori, alle imprese.

Domanda: quali risorse – senza fantasticare inutilmente sull’uso dei fondi europei che ad altro sono destinati – si possono realisticamente trovare per un’operazione efficace di riordino del sistema con riduzione del prelievo? Se guardiamo al recente passato, possiamo capire quali siano le difficoltà oggettive: riordinare le spese fiscali è finora stato impossibile. E lasciamo stare le spending review, tutte più o meno naufragate. Qualcosa arriverebbe da un più efficiente contrasto dell’evasione? Anche, qui meglio non farsi illusioni.

Infine, una riforma fiscale richiede una prospettiva politica di medio termine. Bisogna elaborare il progetto, farlo approvare, lavorare ai decreti attuativi ecc ecc. Probabilmente, bisogna anche accettare l’idea di procedere per moduli successivi (coerenti), visto che difficilmente si potrà fare tutto in una soluzione. In più, è necessario che nelle scelte fondamentali ci sia una visione comune, almeno tra i partiti che sostengono il governo. A dirla tutta, un certo grado di condivisione della “direzione di marcia” sarebbe auspicabile anche tra maggioranza e opposizione, per evitare quel che anche in passato è puntualmente successo, e cioè il gioco a smontare ciò che aveva fatto il governo precedente. Per essere chiari: che fine farebbe la “nuova Irpef” dell’attuale governo di fronte a un eventuale successo elettorale del Centro-destra, da sempre grande simpatizzante della flat tax all’italiana?

Insomma, una riforma fiscale è una cosa seria. Che non si improvvisa. Che non si usa per tirarne fuori slogan da campagna elettorale. Che richiede tempi adeguati. Che impone una condivisione degli obiettivi. Che sollecita un adeguato confronto tra politica, parti sociali, accademici e tecnici-esperti. E che apre anche a una riflessione sul ruolo dello Stato, sui servizi da garantire ai cittadini e sulla loro qualità.

Il governo può decidere di tagliare le tasse, se sa come farlo e se trova le risorse. Ma non si possono travestire questi interventi – certamente opportuni e necessari, come nel caso dell’Irpef per le persone o dell’Irap per le imprese – con progetti di portata epocale. Una riforma fiscale è necessaria. Ma una riforma solo annunciata, lasciata incompiuta o pasticciata è peggio di nessuna riforma.