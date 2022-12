Una rivincita tra aquile e bandiere: Svizzera-Serbia infiamma ancora il Mondiale

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Silenzio. Assoluto. A qualsiasi costo (vedi sanzioni Fifa al riguardo). Per evitare polemiche e tensioni di cui questa partita di calcio non alcun bisogno. Perché basta leggere la classifica del gruppo G per capire che Svizzera (3 punti) - Serbia (1 punto) è di fatto uno spareggio-qualificazione. E perché basta scorrere l’elenco dei convocati elvetici e masticare un minimo di geopolitica per rendersi conto che ogni minima ulteriore potrebbe accendere la miccia e scatenare una reazione a catena, in campo e fuori, difficilmente arginabile.

Simboli

Partita di immagini e simboli, questa Svizzera-Serbia, come del resto lo era già stata quattro anni fa, ai Mondiali di Russia 2018, quando si imposero i rossocrociati. Sì ma a griffare coi loro gol quella vittoria a Kalinigrad furono Granith Xhaka (ora cuore del centrocampo dell’Arsenal, ma a lungo corteggiato dalla Roma e da Mourinho) e Xherdan Shaquiri (un opaco passaggio all’Inter in una carriera in cui ha raccolto le maggiori soddisfazioni col Liverpool), le cui origini albanesi sono evidenti al solo scorrerne appunto i nomi nella formazione ufficiale. Festeggiarono a modo loro, quei gol, Xhaka e Shaquiri. O meglio come li stavano festeggiando magari non a Berna o Ginevra, ma a Tirana o a Pristina, capitale questa del Kosovo a maggioranza albanese che Belgrado ancora rivendica come suo, malgrado il conflitto che tra il 1998 e il 1999 ne sancì l’indipendenza dall’allora Serbia-Montenegro (e a Belgrado sono ancora conservati i palazzi sventrati dalle bombe lanciate dai caccia della Nato, a memoria di quanto accaduto...).

Loading...

Festeggiarono, i due, mimando con le mani il volo dell’aquila bicefala, la stessa che campeggia - nera, su sfondo rosso - al centro della bandiera dell’Albania.

Tensioni e sanzioni

Insomma, esplicito allora il riferimento a quanto avvenuto sul campo (di battaglia), in quella guerra alla base dell’emigrazione stessa di molti albanesi e kosovari verso altri Paesi, tra cui la Svizzera stessa. La Fifa intervenne imponendo una multa ai due giocatori: sanzione che a Belgrado giudicarono inadeguata, mentre a Pristina e Tirana venne aperta una sottoscrizione a favore degli stessi Xhaka e Shaquiri!

E che il clima sia tutt’altro che sereno anche stavolta lo ha dimostrato anche e soprattutto quella bandiera esposta nello spogliatoio serbo il 24 novembre, dopo la gara d’esordio persa col Brasile, raffigurante la Grande Serbia (quindi col Kosovo ancora annesso) e l’eloquente scritta «Nessuna resa», dall’evidente e inquietante ambivalenza calcistico politica (e sull’episodio la Fifa ha nel frattempo aperto un’inchiesta).