Una sanzione sola anche se mancano i fogli di più giorni

1' di lettura

Commette sempre una sola infrazione l’autotraportatore che non è in grado di esibire i fogli di registrazione del cronotachigrafo. Anche quando il “buco” di documentazione riguarda più di un giorno. Lo ha chiarito la Corte Ue il 24 marzo, decidendo sulle cause C 870/19 e C 871/19. Ciò non è altro che la conferma della prassi della Polizia stradale, ma le due cause riguardano sanzioni comminate in Italia; segno che alcuni corpi di polizia hanno seguito prassi diverse.

Secondo il Regolamento europeo 3821/85, i fogli di registrazione da esibire ai controlli sono quello della giornata in corso e delle 28 precedenti. Nei casi finiti davanti alla Cassazione (che ha chiesto l’interpretazione della Corte Ue), i conducenti non avevano esibito i fogli relativi a più di una giornata e hanno avuto una sanzione per ciascun giorno mancante.

Loading...

La Corte ha stabilito che invece l’infrazione unica è istantanea, commessa per l’impossibilità di presentare al controllo, tutti o parte dei 29 fogli richiesti. Tuttavia, l’infrazione è tanto più grave quanti più sono i giorni mancanti. Quindi gli Stati devono prevedere sanzioni proporzionate alla gravità delle infrazioni, sufficientemente modulabili e che mettano il soggetto interessato in grado di sapere quali atti e omissioni implichino la sua responsabilità.