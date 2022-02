Una scelta che anticipa gli impegni del piano, ma preoccupa la divaricazione Nord-Sud

Ascolta la versione audio dell'articolo

I dati sulle iscrizioni al prossimo anno pubblicati dall’Istruzione segnalano, seppur timidamente, una inversione di tendenza, con un arresto nella crescita della liceizzazione (che comunque continua ad interessare più della metà degli iscritti) e una ripresa delle iscrizioni negli istituti tecnici e professionali. Si potrebbe argomentare che questo non sia che un effetto di composizione, per via della tendenziale crescita di studenti di origine straniera, che preferiscono indirizzi che permettono una uscita sul mercato del lavoro al termine della scuola secondaria.

L’attenzione al mercato del lavoro

Ma in realtà le scelte di studenti e famiglie (non dimentichiamoci che si discute di ragazzi e ragazze quattordicenni) sembrano molto più attenti al futuro mercato del lavoro di quanto non appaia dai dati medi. Se si guarda infatti la distribuzione regionale del dato, a fronte di un 30% medio nazionale di iscritti ai tecnici, tale percentuale sale al 38% in Veneto e al 36% in Lombardia, Emilia Romagna e Friuli, mentre scende al 27% in Sicilia, al 25% in Campania e al 22% in Lazio. Dal momento che la quota di coloro che sceglie un istituto professionale è abbastanza costante in tutte le regioni (intorno al 13%), ne desumiamo che la scelta liceale sia simmetricamente opposta a quella dei tecnici, arrivando a sfiorare nel Lazio il 70% nella quota dei liceali. Le famiglie sembrano osservare il mercato del lavoro locale ed indirizzare i propri figli in riferimento alle opportunità che intravedono.

Lo sguardo a pubblico e privato

Se la Pa rappresenta l’opportunità auspicabile (anche perché spesso unica opportunità), è probabile che prevalga un orientamento liceale, nell’aspettativa di poter proseguire a livello universitario, accumulando credenziali educative e una formazione generalista che favorisce l’ingresso tramite concorso nella Pa. Viceversa, se l’occupazione nel settore privato offre opportunità locali a chi possegga competenze di tipo tecnologico e/o economico, ecco che le scelte dei ragazzi tenderanno ad orientarsi maggiormente verso questi indirizzi. Nel fare questo, le famiglie sembrano addirittura anticipare gli impegni del Pnrr laddove è prevista una apposita riforma di tecnici e professionali per orientarli meglio verso il sistema produttivo e Industria 4.0.

Il rischio divario territoriale

Auspicando il successo di questa linea di azione, dobbiamo però interrogarci cosa possa produrre un potenziamento dell’occupabilità tecnologica in un contesto di dualismo territoriale quale quello che caratterizza il nostro paese. Il rischio che può palesarsi è infatti quello di un Nord dove sempre più giovani escono da un processo formativo di taglio tecnologico al termine della secondaria, attratti dalla prospettiva occupazionale, e di un Centro-Sud dove i giovani siano più istruiti in senso generalista, ma anche più disoccupati. Proprio per evitare questa deriva, occorre dare impulso alla realizzazione di un livello formativo terziario di taglio più professionalizzante. Gli impegni del Pnrr vanno in questa direzione (ma serve monitorare).