“Una scelta di vita”: il programma di educazione Beko, da piccoli gesti a grandi cambiamenti

Ispirare uno stile di vita responsabile in ogni casa.

Questa la mission che si propone Beko, marchio del settore degli elettrodomestici che ha fatto dell’innovazione la sua vocazione e che sta sempre più consolidando il proprio posizionamento come player di riferimento nell’ambito della sostenibilità.



Un ruolo non improvvisato, che affonda le sue radici nell’operato della casa madre Arçelik A.Ş: l’azienda – Carbon Neutral nei suoi impianti di produzione dal 2018 – abbraccia quest’ambito da oltre 10 anni, impegnandosi nei processi produttivi nelle fabbriche, negli aspetti organizzativi a livello globale, nelle “buone pratiche” nel lavoro di tutti i giorni (da qui il punteggio più alto nella categoria DHP Household Durables Dow Jones della S&P Global Corporate Sustainability Assessment, l’indice di riferimento in materia di sostenibilità, ottenuto per il quinto anno consecutivo).



È partendo da questo background che Beko ha tracciato il proprio impegno nella sostenibilità, proponendosi di fare chiarezza sul tema affinché un approccio più responsabile diventi non solo un modello di business astratto cui ambire ma una scelta di vita, consapevole e concreta, capace di portare beneficio su scala più ampia.

Il marchio ha intrapreso un percorso di educazione che mira a creare una nuova cultura della sostenibilità, un tema spesso abusato e inflazionato che rischia di perdere valore e credibilità. L’obiettivo è quello di rendere questa materia ecumenica e accessibile a un pubblico più ampio possibile, suggerendo semplici ma fondamentali azioni in modo che tutti possano intraprendere piccoli gesti quotidiani e contribuire in maniera tangibile a un futuro più responsabile.



Un proposito importante, sostenuto da fatti, azioni e traguardi: da sempre l’azienda fa della concretezza il suo valore fondante e si propone di dare il buon esempio, a livello progettuale, produttivo e di pensiero, per innescare un “Effetto Domino Positivo”, un circolo virtuoso di azioni responsabili e migliorative, in cui ognuno possa fare la propria parte ed essere un piccolo tassello del cambiamento.



Una filosofia riscontrabile nelle ultime innovazioni tecnologiche messe a punto dall’azienda: è proprio l’impegno nella sostenibilità e la volontà di contrastare le grandi emergenze ambientali a guidare le strategie di prodotto. Ed è secondo questo spirito che Beko ha colto una delle sfide globali più urgenti per il Pianeta, quella dell’inquinamento marino da microfibre, rispondendo con una primissima soluzione tecnologica, concreta ed efficace, FiberCatcher®.

Il rispetto e tutela dell’acqua, d’altra parte, è un tema che vede il marchio impegnato da tempo, con la consapevolezza che riguarda un elemento primario di vita e biodiversità: è l’acqua degli oceani a fornirci circa metà dell’ossigeno che respiriamo e ad assorbire un quarto delle emissioni di CO2 che produciamo.



Beko ha studiato a fondo, e con importanti investimenti sul fronte della ricerca e sviluppo, quanto l’acqua giochi un ruolo fondamentale per il mondo in cui viviamo, con la triste constatazione che il più grande pericolo per i mari è rappresentato da minuscoli frammenti di materiale plastico (di solito inferiori ai 5 mm), motivo per cui le microfibre di origine tessile sono tra le tipologie più inquinanti. Un solo carico da 5 kg in lavatrice rilascia nei mari tra i 6 e i 17,7 milioni di micro-particelle che, inghiottite dai pesci, entrano nella nostra catena alimentare con effetti dannosi per la salute umana.

La risposta di Beko per fermare questo ciclo deleterio non si è fatta attendere. Si chiama FiberCatcher: il sistema di filtraggio innovativo integrato nelle lavatrici di ultima generazione, che trattiene oltre il 90% delle microfibre rilasciate dagli indumenti durante i lavaggi, prendendosi così cura dei capi di abbigliamento ma, soprattutto, del Pianeta. Il primo sistema efficace lanciato sul mercato, una soluzione tangibile, tesa ad arginare il problema, confermando la vocazione dell’azienda per la sostenibilità.

L’impegno non si è fermato alla semplice soluzione progettuale, Beko ha pensato al problema nella sua totalità occupandosi, infatti, anche del corretto smaltimento dei filtri esauriti, che possono essere riconsegnati ai Centri di Assistenza Beko dislocati su tutto il territorio nazionale.



Francesco Misurelli, CEO di Beko Italy, ha dichiarato: “L’obiettivo è invertire la rotta e, come azienda che fa della sostenibilità il suo credo, vogliamo fare la nostra parte. La concretezza e la condivisione sono i valori cardine del nostro approccio: nella convinzione che solo un’azione sinergica possa fare la differenza per la collettività, abbiamo avviato il nostro Effetto Domino Positivo, mettendo a disposizione di tutto il settore, e quindi dei nostri competitors, il brevetto di questa tecnologia già nel 2018”.



