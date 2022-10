Una sconfitta utile ma solo a patto di indagarne le cause

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quando una competizione si chiude, c’è un vincitore e ci sono dei vinti. Se questa è la regola delle gare sportive e di quelle economiche su piazze reali e virtuali, la stessa stenta ad affermarsi quando i concorrenti si contendono gli scranni in Parlamento. Concluso lo spoglio, il vincitore canta vittoria, ma anche gli sconfitti, il Pd, M5S e terzo polo, per motivi diversi si mostrano contenti.

Analizziamo i motivi della soddisfazione di aver perso.

Partiamo dai nuovi entranti. La coppia Renzi-Calenda ha riportato il 7,79% dei consensi, che per le distorsioni del maggioritario si è ridotto al 5% dei seggi in Parlamento. Cerchiamo di capire cosa li ha spinti a rifiutare la proposta di Letta di stare insieme almeno per il tempo necessario alla campagna elettorale. Speravano di raggiungere un risultato a due cifre, ma il popolo non ha premiato l’entusiasmo dei neofiti, destinati a occupare un posto marginale in seno all’opposizione. Quindi, non hanno motivo di giubilo.

Quanto ai M5S, il loro consenso si è dimezzato rispetto al 2018 dal 33% al 15 per cento. Eppure, Conte è felice perché rispetto alle previsioni di voto che li davano in caduta libera, è sì caduto, ma all’impiedi. Non vedo motivi di gioia, soprattutto se si considera che il Movimento pur di essere votato ha promesso al Sud prestazioni, che, come opposizione, non potrà dare: reddito e salario minimo.

Infine, il Pd: nelle dichiarazioni ufficiali il partito fa notare di aver riportato uno 0,5% in più rispetto al 2018. Questo ragionamento trascura un fatto: in un sistema elettorale con torsione maggioritaria, il Rosatellum, vince le elezioni chi ha i numeri per governare. Ebbene, questi numeri il Pd non li ha. A questo punto la sinistra spende l’argomento ipotetico: se fosse riuscita ad aggregare M5S e persino la riottosa ditta Renzi-Calenda, si sarebbe allineata o addirittura avrebbe superato il centro-destra.