Una selezione di dimore di lusso per tornare a esplorare l'Italia. Nel segno della privacy e della sicurezza

Chalet Arabba nelle Dolomiti.

I pochi millimetri di cristallo della finestra tutta parete separano il living – travi a vista, sedute di morbida pelle color cognac, un camino incastonato nella pietra – dalla vallata innevata. La si abbraccia a volo d'uccello, il contatto è diretto, il silenzio assicurato dalla neve, che attutisce i rumori. La sensazione è quella di trovarsi in un retreat dove ricaricarsi, riprendere contatto con la natura e rigenerarsi, anche solo per qualche giorno. La location è uno chalet sulle Dolomiti ai piedi del Passo Pordoi ad Arabba, in provincia di Belluno. Immersi in una bianca valle ci sono due edifici collegati tra loro ristrutturati nei minimi dettagli per conservare lo spirito originario. Attorno, la quiete che solo 20mila metri quadri di pascoli e 4mila di bosco possono garantire. Anche raggiungere questo luogo è un'esperienza: lo si fa percorrendo i pendii incantati delle montagne tra le più famose al mondo, oppure arrivando in elicottero (c'è un eliporto privato) e abbracciando con una sola occhiata i profili aspri delle creste altoatesine.

Podere Elisabetta in Maremma.

Se mai come quest'anno la voglia di evasione è alle stelle, le occasioni per esaudirla sono (per il momento) sospese per molti. Non è però insensato guardarsi attorno per essere pronti al momento opportuno a prenotare un meritato break. È ragionevole pensare che appena le misure restrittive degli ultimi Dpcm si allenteranno, la possibilità di spostarsi e andare in vacanza si concentrerà soprattutto sull'Italia, come è già accaduto la scorsa estate. E allora, nelle nostre scelte, dovranno convivere il bisogno di sicurezza, la necessità di poter fare affidamento su un luogo che sia attrezzato, protetto, e la voglia, che si fa addirittura necessità, di bellezza.

Villa Altea in Umbria.

Retreats è uno dei dipartimenti di Italy Sotheby's International Realty che si concentra sulla ricerca delle dimore di alta gamma disponibili sul mercato degli affitti brevi. Propone una selezione degli immobili più prestigiosi e introvabili, che mette a disposizione con servizi luxury dedicati e con personale preparato. Una selezione esclusiva creata su misura in cui i professionisti della società affiancano i clienti per rispondere a ogni esigenza, tutelandoli con politiche di cancellazione legate all'emergenza sanitaria. Tutto è predisposto e organizzato nei minimi dettagli per garantire un soggiorno sicuro e confortevole.

Casale Osmanto in Val d'Orcia.

Nello chalet sulle Dolomiti, per esempio, se dovessimo andare incontro sfortunatamente a una stagione lontano dalle piste, c'è la possibilità per gli ospiti di accedere a un'area wellness con sauna, bagno turco, doccia emozionale, piscina e idromassaggio per il relax. Oppure alla sala cinema. Niente ozio, saranno giorni dedicati alla cura di sé (5 camere da letto, soggiorno minimo 7 notti, da 1.572 a 4.643 euro per notte).

A scegliere soluzioni taylor made di questo tipo sono stati in molti durante il 2020. Se le richieste in mercati tradizionalmente forti come gli Stati Uniti hanno subito una prevedibile flessione, gli italiani e gli europei hanno risposto positivamente. Il dipartimento Retreats segnala come il fatturato derivante dall'asset degli affitti brevi nel 2020 abbia registrato un + 44% rispetto al 2019, con i clienti italiani a fare la parte del leone: hanno pesato per quasi per il 70%, rispetto al 20% dell'anno scorso.