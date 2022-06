Corte Suprema e aborto: una sentenza che spacca l’America in due

Ascolta la versione audio dell'articolo

Donald Trump pochi minuti dopo la storica e clamorosa sentenza della Corte Suprema che ha cancellato il diritto all’aborto negli Stati Uniti, gongolava intervistato da Fox News per la sua vittoria: «Giustizia è fatta». Stratega l’ex presidente della svolta ultra conservatrice dell’Alta corte americana con la nomina di tre giudici durante il suo tumultuoso quadriennio.

Il presidente in carica Joe Biden prima di partire per il G7 ha parlato agli americani dalla Casa Bianca condannando la decisione dei giudici costituzionali - «un tragico errore» - che hanno spogliato gli americani da un diritto fondamentale riconosciuto da quasi mezzo secolo.

Un Paese spaccato in due

In queste due fotografie c’è l’immagine di una nazione spaccata in due. Un paese polarizzato come non mai, dal 2016 dalla vittoria elettorale di Trump. Due Americhe. Gli Stati Uniti, come mostra la grafica in questa pagina e come diceva qualcuno, somigliano a un enorme hamburger. Le due fette di pane - le Coste ai due lati, sono una nazione: a maggioranza democratica, la parte più avanzata economicamente e per lo sviluppo umano e i diritti civili.

La grande polpetta di questo panino del MidWest, gli Stati del Centro e del Sud, è la seconda nazione che va in tutt’altra direzione: a maggioranza repubblicana, bianca, con redditi più bassi dei liberal dem californiani e di New York, tanto risentimento per gli effetti perversi della globalizzazione e della crisi economica e desiderio di rivalsa per uno status di grandezza che non c’è più, nella desolazione della provincia americana.

L’abolizione da parte della Corte Suprema del diritto costituzionale delle donne americane all’interruzione di gravidanza sancito dal caso Roe v. Wade del 1973 lascia il campo aperto alle legislazioni nazionali.