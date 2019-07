Una seria politica industriale per crescere di Paolo Becchi

5' di lettura



Il caso dell’ex-Ilva di Taranto, qualunque ne sia l'esito in relazione alle “pezze” che il governo vorrà prossimamente approntare, è emblematico e dimostra, ancora una volta, come in questo Paese manchi, per la verità ormai da decenni, una seria politica industriale.

Ne è la riprova la decadenza nelle nostre Università dell'insegnamento del diritto industriale; in molte Università abbiamo ormai corsi di teoria del gender, mentre la disciplina del diritto industriale sarebbe completamente da rilanciare, con l’avvento della nuova rivoluzione industriale (automazione, robotica, intelligenza artificiale). Ma anche sui settori tradizionali è importante soffermarsi. Spesso si richiama l’attenzione in Italia sulle piccole e medie imprese, e nessuno vuol certo negare la loro importanza nel nostro sistema produttivo, ma ciò che fa la differenza sono i grandi settori strategici, come la siderurgia, la chimica, l’energia etc.

Il ruolo dell’energia



In un’economia questi settori svolgono normalmente due funzioni principali. In primo luogo, producendo beni di base consentono alle esportazioni del Paese di preservare la competitività sui mercati internazionali. La produzione di acciaio, in particolare, è stata ed è ancora oggi una componente essenziale dello sviluppo di un'economia manifatturiera come la nostra. Nell’immediato secondo dopoguerra la Democrazia cristiana comprese che bisognava creare un sistema di aziende pubbliche capaci di fornire alle imprese private energia, acciaio e servizi a bassissimo costo, in modo da sostenere in modo adeguato la concorrenza sui mercati. Sulla base di questo intervento pubblico nell'economia si affermò il miracolo italiano e tutto ciò all’Italia non fu perdonato (da Mattei a Tangentopoli, passando per l'assassinio di Aldo Moro). L'energia è un altro importante settore strategico: per le imprese italiane il costo dell'energia elettrica è sensibilmente superiore che per paesi vicini, come Francia e Svizzera. Ciò per l'assenza di una seria ed efficace politica energetica.

Ricerca & sviluppo

In secondo luogo, è nelle grandi imprese che si fa ricerca e si promuove l’introduzione nel sistema produttivo innovazioni di processo. Le piccole imprese, in genere, dato l’elevato rischio di insuccessi che essa comporta, dedicano un budget limitato alla ricerca soprattutto se, come la maggior parte delle piccole imprese italiane, producono beni tradizionali (abbigliamento, calzature, pellame, ecc.). A questa deficienza non può supplire la ricerca fatta nelle Università o in centri di ricerca. La contenuta spesa del nostro Paese nella ricerca è sicuramente una delle cause della bassa crescita della produttività. D’altro lato, una bassa crescita della produttività implica una bassa crescita del Pil e dell’occupazione.

Da diversi anni la visione strategica e la grande cultura industriale dei decenni della ricostruzione post-bellica sono andate praticamente perdute. Da anni la politica industriale del Paese si concentra esclusivamente su forme di salvataggio di imprese al collasso. Tale atteggiamento è frutto di un pregiudizio ideologico per il quale per salvaguardare i posti di lavoro occorre impedire ad ogni costo il fallimento di un’impresa anche se improduttiva. Eppure è noto che in una fase di globalizzazione la struttura delle economie cambia con elevata rapidità data la forte concorrenza nel mercato mondiale.



Manca una strategia complessiva