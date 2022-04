Una serie speciale per Dacia Duster

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cerchi in lega neri e inserti decorativi arancioni sulla calandra, sulle scocche dei retrovisori, sulle barre da tetto e sul portellone sono il biglietto da visita della nuova versione speciale Extremedel suv Duster, best seller di Dacia con 2 milioni di pezzi venduti, in due generazione dal 2010 in circa 44 paesi e più di 260mila in Italia.

La nuova arrivata riprende le caratteristiche dell’allestimento Prestige con clima automatico e Media Nav Evolution 8’’. In in più ci sono Keyless Entry, 2 prese Usb per i passeggeri dei sedili posteriori e la Multiview Camera.

L’offerta dei colori per la carrozzeria include una nuova tinta battezzata grigio Road. La gamma motori comprende diesel dCi 115cv a 2 o a 4 ruote motrici e bifuel benzina-GPL ECO-G 100 a trazione anteriore con trasmissione manuale.

Interessante, la motorizzazione TCe 150cv a 2 ruote motrici con cambio automatico. Il listino o parte da 20.350 euro per la versione bi-fuel benzina/GPL.