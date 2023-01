Una settimana dedicata all'arte

Scegliere tra la vasta offerta proposta dalla Settimana dell’Arte di Rotterdam, nel mese di febbraio, è già un’arte in sé per le tante opere in esposizione. Da visitare assolutamente la fiera Art Rotterdam nella monumentale Van Nelle Factory. Per gli amanti del design è consigliabile poi fare un salto all’Object, uno spazio espositivo dove gli artisti sono presenti per parlare del loro lavoro e dove è possibile acquistare oggetti unici di designer emergenti. Sempre in tema di creatività, da non perdere è l’area M4H (Merwe-Vierhavens) decisamente in fermento come non mai quest’anno. Un tempo uno dei più grandi porti di frutta del mondo, oggi è un terreno fertile per i creativi, i “Makers District” della città.



1/11 3/11 Menu