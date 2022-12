Una settimana in Sudtirolo tra neve e lusso in alta quota

Ascolta la versione audio dell'articolo

La vista sul Catinaccio immersi nella piscina privata in terrazza è spettacolare a qualsiasi ora, ma al tramonto i colori che variano dall'oro al rosa lasciano senza fiato. Siamo nella suite Antermoja dell'hotel 5 stelle lusso Cyprianerhof a Tires, in Sudtirolo: 120 metri quadrati di legno di quercia pregiata e stoffe in loden, infinity pool a uso esclusivo, zona wellness privata con sauna e bagno a vapore, caminetto e soggiorno, il tutto inaugurato nel 2022 nel segno della domotica coniugato con la tradizione.

La famiglia Damian gestisce il Cyprianerhof da quando era una malga trasformata in una pensione di poche camere. «A un certo punto - ci racconta Martin Damian, proprietario - quando abbiamo compiuto un anno di gestione mia moglie e io ci siamo resi conto che si lavorava moltissimo per portare a casa due stipendi normalissimi e ci siamo presi un periodo di qualche mese per riflettere su cosa fare: vendere o fare un salto di qualità? Ma in quale direzione?». I coniugi hanno così girato il mondo ma senza trovare una vera ispirazione. Tornati a casa, Martin, appassionato di scalate in alta montagna, ha deciso che sarebbe stato questo il “salto”: camminate e arrampicate in quota, ma a un altro livello, quello del lusso. «Fu una scelta azzardata, perché fino ad allora gli appassionati di alta montagna si accontentavano di una brandina nei rifugi, ma ecco dove siamo arrivati».

Puntare sul benessere d’alta quota (e di alto livello)

Il Cyprianerhof oggi è un cinque stelle che non ha nulla da invidiare a blasonati resort in celebri località della Svizzera o della Francia, che offre un mix di lusso, gastronomia d'eccellenza, spa e zone benessere per ogni gusto e una location d’eccezione, ai piedi del Catinaccio e senza nessun ostacolo al vagare dello sguardo verso le montagne.

«Sfruttiamo il potere della natura per il relax e la bellezza. Acqua dolomitica cristallina, aria di montagna fresca e pulita, terra curativa e fuoco che dona calore: i quattro elementi costituiscono la base del benessere», spiegano i proprietari. Il resort offre piscina interna ed esterna riscaldata, un laghetto balneabile, quattro tipologie di saune e la grotta crushed ice. L'obiettivo, sia che l'ospite si dedichi allo sci, all'alpinismo, alle camminate o al semplice relax, è sempre lo stesso: benessere a 360 gradi. Ovvero il leit motiv degli hotel del Gruppo Belvita, perché il Cyprianerhof non è l'unico nel suo genere e la vera novità delle vacanze in montagna è la possibilità di cambiare hotel durante la stessa settimana, per sperimentare le diverse declinazioni e stili del benessere ad alta quota.

Il Gruppo Belvita, infatti, ha fatto del binomio montagna-wellness il cuore della sua strategia, portando le Dolomiti del Sud Tirolo al livello delle famose località d'Oltralpe (Francia e Svizzera) tanto amate dagli high net worth individuals, cioè i “ricchi” in patrimonio personale. Le possibilità sono molte, perché del gruppo fanno parte oggi 30 hotel, accomunati dallo stesso spirito di “wellness con servizio di prima classe” nei luoghi più suggestivi del Sud Tirolo. Un totale di 141.900 metri quadrati di aree wellness e giardini, 117 sale relax, 109 piscine, 203 saune, 205 cabine per i trattamenti, 2.235 trattamenti. Alcune strutture sono per soli adulti, per garantire la massima tranquillità e i resort si dividono in formule “Active”, “Romantic You & Me” e “Family”.