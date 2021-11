Una settimana da un miliardo per Christie’s

Tiene il punto Picasso

Otto i Picasso in asta per un totale aggiudicato con le commissioni di 92,7 milioni di dollari. Tra i soggetti più noti e ricercati sono le figure dei moschettieri, infatti il «Mousquetaire à la pipe II», sebbene tardo del 1968 con stima a richiesta, ha raggiunto 34.710.000 $ mostrando un picco d’interesse per la serie, confermato da un altro moschettiere della fine degli anni ’60, «Homme à la pipe», battuto per 15.430.000 $, nella stima bassa. Mentre un ritratto di donna seduta «Femme accroupie en costume turc II (Jacqueline)» del 1955 è passato di mano per 25.550.000 $, entro le stime. Dipinti del periodo cubista di Picasso, come «Profil» ha incassato 7.344.500 $, entro le stime, mentre «Le repas de l’acrobate», un’opera su carta del periodo rosa, è stata venduta per 7.144.500 $, nella stima alta.

Pablo Picasso (1881-1973) «Mousquetaire à la pipe II»

La forza di Gerhard Richter in presenza di tele monumentali e vivaci si conferma: l’opera del 1988, «Abstraktes Bild», garantita per 25 milioni da parte terza, mai venduta pubblicamente prima, ha raggiunto i 27.185.000 $, entro le stime tra 25-35 milioni di $, secondo prezzo solo di un’altra opera delle stesse dimensioni venduta un anno prima. Sorpresa per la monumentale «Untitled» di Lee Bontecou, l’opera della scultrice statunitense saldata in acciaio, tela, tessuto, velluto e filo metallico del 1959-1960. Con una stima apparentemente conservativa di 2 milioni le offerte si sono rincorse fino a 7,7 milioni $ per concludere la gara a quasi 9,2 milioni $, più di quattro volte il prezzo record precedente di 1,87 milioni $ pagato un decennio fa da Christie’s.

Tutte e tre le collezioni hanno prodotto ottimi risultati durante la vendita: i totali per la collezione Stella, la collezione Elene Canrobert Isles de Saint Phalle e la collezione di Hebert Kasper sono stati rispettivamente di 25.550.000, 7.073.500 e 7.073.500 $. Il mercato ha mostrato la sua forza e l’ampia liquidità a disposizione, i grandi collezionisti sono tornati e ora il confronto prosegue con le opere de The Macklowe Collection offerte da Sotheby’s.