Una sfida all’ultimo bit al Neapolis innovation summer campus

Dieci giorni di seminari intensivi e hands-on dal vivo per gli studenti dei corsi di laurea

Stem triennali e magistrali che si vogliono avvicinare all'uso di piattaforme basate

sui microcontrollori a 32 bit e sistemi operativi real time. È il programma del decima edizione del Neapolis innovation summer campus che prende il via il 30 agosto e si concluderà il 10 settembre.

Il programma lanciato nel 2006 con l'obiettivo di offrire agli studenti universitari della Campania la possibilità di seguire un percorso di formazione in un ambiente stimolante e innovativo a stretto contatto con aziende di piccole e medie dimensioni. Aderiscono a Neapolis innovation: STMicroelectronics, i cinque atenei della Regione Campania che offrono corsi di laurea in Ingegneria (l'Università di Napoli Federico II, l'Università di Salerno, l'Università della Campania Vanvitelli, l'Università del Sannio e l'Università di Napoli Parthenope), Micron, Confindustria Campania, il Cnr e l'Enea.

Quest'anno sono stati accettati 180 studenti su 250 candidati, guidati da 12 student

tutors, cioè studenti di edizioni precedenti che tornano ad insegnare, fornire

assistenza, documentare e affiancare i tutor. Per venerdì 8 settembre è previsto l'Open day per le Piccole e medie imprese che possono partecipare in qualsiasi momento della giornata, presentarsi attraverso un breve pitch, e incontrare gli studenti impegnati nei loro progetti. Il Neapolis innovation summer campus si concluderà con un hackathon, #HackFest, sfida all'ultimo bit, cui gli studenti partecipano con i progetti sviluppati durante il campus. La premiazione dei migliori progetti sarà domenica 10 settembre alla presenza della giuria e di Valeria Fascione, assessore della Regione Campania; Giorgio Ventre, direttore dell’Apple Developer Academy e Luca Celant di STMicroelectronics.