Una sfida che oppone i libertari digitali alle banche centrali

La vera differenza sta nel fatto che creazione e circolazione della moneta bancaria sono “regolate”, “vigilate” e “tutelate” da una istituzione pubblica, la banca centrale, in via diretta e indiretta. Nulla di tutto questo per le criptovalute, come si vede nel caso del Bitcoin:

O il passaggio di proprietà dei Bitcoin non richiede l’intervento di un intermediario fiduciario (la banca) che certifichi la correttezza della operazione e garantisca il buon fine; tale ruolo viene svolto, con la tecnologia informatica della blockchain, dagli utilizzatori stessi dei Bitcoin (i cosiddetti miner);

O non vi è una Istituzione preposta alla emissione dei Bitcoin, i quali vengono creati automaticamente in pagamento del lavoro fatto dai miner;

O la creazione di Bitcoin ha un tetto massimo conosciuto, il che, insieme al costo della attività svolta dai miner (l’energia elettrica necessaria per i loro apparati informatici) rappresenta un riferimento per l’individuazione di un ipotetico “valore intrinseco” del Bitcoin.

Quello dei Bitcoin è dunque un mondo a se stante, autoregolato e “impermeabile”: attraente per gli innamorati del libertario e del digitale così come per chi intende utilizzarli per scopi illegali. Ma anche, dato l’effetto di crescente scarsità insito nel meccanismo di creazione, per chi li vede come investimento o pura speculazione.