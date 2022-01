Una sfida decisiva per l’Italia e l’integrazione europea

Oggi sono 19 su 27 i membri Ue che hanno adottato l’euro, la moneta utilizzata da più di 300 milioni di europei. «Non solo una delle valute più solide al mondo – come ha sottolineato nei giorni scorsi la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen – ma soprattutto un simbolo dell’unità europea». Il punto è che si tratta di un processo ancora non portato a compimento: mancano passaggi dell’unione monetaria, manca l’unità politica tra i Paesi, mancano le politiche fiscali comuni. Manca un coordinamento politico vero. In buona sostanza, l’Unione rischia di restare un solido edificio economico, ma con le gambe di argilla. Per di più in un momento cruciale come questo. Sarebbe un peccato imperdonabile non cogliere l’occasione per completare il progetto.

Lo dobbiamo ai padri del progetto europeo. Lo dobbiamo nel rispetto della tradizione culturale e dell’eredità morale dell’economista Guido Carli: è stato l’ex governatore di Bankitalia ed ex ministro dell’Economia a sottoscrivere per conto del nostro governo le trattative che nel 2002 hanno portato alla stesura del Trattato di Maastricht, vera porta d’ingresso per l’Europa dei decenni a seguire e dei nostri giorni.

La Fondazione Guido Carli continua da oltre un decennio a valorizzare e far rivivire la memoria di un europeista della prima ora, una storia di impegno civile prima ancora che culturale. Quest’anno – tappa di avvicinamento al Premio Guido Carli già fissato per il 6 maggio – sarà la lectio magistralis dell’imprenditore Oscar Farinetti. “Cibo, la sublime ossessione. L’alimentazione e le sue derive tra piacere e necessità”, sarà il titolo della lezione che il 25 febbraio il fondatore di Eataly terrà nell’Aula Magna, Mario Arcelli della Luiss Guido Carli di Roma. Sarà un viaggio nel business che ruota attorno al cibo, alle mille implicazioni e nelle problematiche che le sfide dell’alimentazione comportano, dalle migrazioni dei popoli al difficile rapporto che taluni hanno con il cibo stesso. Lo faremo sempre animati dall’ottimismo, non quello degli ingenui o degli illusi, bensì dei “costruttori” del nostro tempo.

Presidente della Fondazione Guido Carli