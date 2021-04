Una società napoletana in vetta con i grandi

2' di lettura

La napoletana Graded, che fa capo all’imprenditore Vito Grassi, guadagna una posizione di tutto rilievo nella lista dei Leader della sostenibilità 2021 Il Sole 24 Ore - Statista, per la solidità, la trasparenza e la governance. In particolare, è collocata nelle prime posizioni in Italia per la sostenibilità economica, assieme ai big nazionali che affollano la classifica.

Graded è attiva da 60 anni nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia, da fonti tradizionali e rinnovabili, ed è protagonista sul fronte dell’efficienza energetica. Da un fatturato di 17 milioni del 2018 è passata ai 22,4 del 2019, in crescita del 31%, con un Ebitda di 2,3 milioni, in aumento del 39% .

Loading...

Il 2017 ha segnato l’avvio della partecipazione a Elite - il programma di Borsa Italiana e Confindustria nato per affiancare imprese in crescita avvicinandole ai mercati di capitali – in un’ottica di rafforzamento della corporate governance e di maggior comunicazione e trasparenza nei confronti dei mercati. Vanno in questa direzione il conseguimento del rating Cerved a partire dal 2018 e l’avvio del processo di certificazione volontaria dei bilanci di esercizio 2018 e 2019, seguito dalla revisione legale affidata a Deloitte per i bilanci.

Nel 2019, e poi nel 2020, Cerved rating agency ha confermato il rating B1.2; il giudizio, richiesto su base volontaria, colloca l’azienda nella fascia Investment grade. È poi arrivata, sempre due anni fa, l’emissione dei primi minibond quotati sull’ExtraMot PRO3, il segmento obbligazionario di Borsa Italiana dedicato alle Pmi e società non quotate con ambiziosi piani di crescita. Sul fronte della trasparenza e dell’impegno per una comunicazione tempestiva e lineare, dal 2020 è stato istituito in Graded un ufficio Investor relations, benché l’azienda non sia quotata.

«Elite, il rating Cerved e l’emissione di obbligazioni sono tutti passaggi di un percorso che ha confermato la capacità di Graded di creare valore attraverso il proprio modello di impresa e i progetti in fase di sviluppo e consolidamento; sono state per noi sfide importanti che hanno contribuito a valorizzare giovani talenti e tutto il management aziendale , favorendo sviluppo dimensionale e qualitativo», commenta Vito Grassi, oggi vicepresidente di Confindustria con delega ai Rapporti regionali.