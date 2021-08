Una sola rete in fibra, è il momento di decidere al meglio

Lo stesso può ragionevolmente affermarsi per gli altri azionisti privati di Tim e di chi detiene le sue azioni: un’operazione che comportasse una così considerevole creazione di valore non potrà che avere la loro benevolenza.

Tutte considerazioni che valgono anche per la parte pubblica, indirettamente presente in entrambe le aziende tramite Cdp, che si trova in una situazione complessa essendo esposta su entrambi i fronti.

Cdp con i suoi investimenti nelle due società ha supportato

lo sviluppo di asset strategici per lo Stato quale la rete ultra veloce e la difesa dell’incumbent col suo portato di peso industriale e strategico.

Si tratta di diverse azioni, partite nel 2016, positive e che meritano rispetto ma che ora vanno indirizzate. Cdp ha la necessità di trovare una soluzione che contemperi le esigenze degli azionisti, del mercato e soprattutto l’interesse dell’Italia di avere la rete in fibra migliore e nel minore tempo possibile. È indubbio che serva agire con decisione ora, altrimenti lo sforzo fatto sarà vano e nemmeno le risorse del Recovery Fund potranno risolvere definitivamente il problema. Due reti costruite in parallelo, oltre a duplicare le spese, insisteranno come detto nelle aree redditizie lasciando nel tempo aree del Paese in digital divide, allungando i tempi e aumentando la spesa pubblica.

Con la Rete unica si creerebbe un tale valore per tutti gli stakeholders che se misurassimo pragmaticamente i vantaggi,

con onestà intellettuale e senza preconcetti, si capirebbe

che non potranno essere questioni di governance o di presenza nel capitale dell’operatore unico wholesale della fibra a condizionare o fermare un’operazione cosi importante.