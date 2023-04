Una sosta tra costa ed entroterra

Per il pernottamento al termine della prima giornata di itinerario, è possibile selezionare strutture ricettive che uniscono l'ospitalità tipica della Maremma all'eccellenza delle produzioni agroalimentari. Si può sostare all'Agriturismo Merano, indirizzo adatto a chi preferisce la costa, ad Alberese, dove vengono offerti i prodotti della terra coltivati nel Parco della Maremma. Il parco può essere esplorato a piedi o con l'ausilio di una bicicletta, percorrendo un'ampia serie di itinerari che conducono alla scoperta del patrimonio naturalistico e storico. L'area comprende anche torri, abbazie, un monastero e siti in cui si concentrano scavi e ricerche archeologiche. C'è poi l'Agriturismo Podere Selvette, in zona Campagnatico, per chi predilige la tranquillità dell'entroterra. Si distingue anche per la produzione di olio extravergine di oliva toscano Igp.



