Una spac da 345 milioni quotata al Nasdaq per Lefebvre & Calabria Fondatore della società di cui siede al vertice, con il ruolo di chairman, è Manfredi Lefebvre d’Ovidio (già patron, per quasi 20 anni, della compagnia di crociere luxury Silversea, ceduta nel 2020 alla Royal Caribbean), presidente di Heritage group e azionista al 91% di Abercrombie & Kent di Raoul de Forcade

Nonostante l’emergenza Covid abbia colpito con durezza il comparto del turismo, si è appena affacciata sul mercato una Spac (special purpose acquisition company) che mette a disposizione esperienza di gestione in diversi settori del turismo di lusso e 345 milioni di dollari per una fusione con una società non quotata a cui serva un nuovo impulso per crescere. La Spac si chiama Centricus acquisition, è approdata al Nasdaq l’8 febbraio (Deutsche bank ha agito come lead manager) e ha sede a Londra. ...