Una spinta a cambiare in oltre 50 proposte concrete di Gilberto Gelosa e Francesca Mariotti

Il tema della semplificazione amministrativa e fiscale occupa da anni le agende politiche e sembrerebbe trovare spazio anche nelle linee programmatiche dell’attuale Governo che ha annunciato, a completamento della manovra di bilancio 2020-2022, tra gli altri, un «disegno di legge recante semplificazioni e riordino in materia fiscale».

La questione è centrale per le imprese e i professionisti: categorie che condividono l’urgenza di rendere più intellegibile e agevole la gestione degli adempimenti, insieme all’esigenza di operare in un contesto di certezza delle regole e ragionevolezza delle interpretazioni. Per questo, abbiamo condiviso l’idea di elaborare un documento congiunto di proposte normative di semplificazione fiscale, che porteremo all’attenzione delle istituzioni il prossimo 9 ottobre, nel corso dell’evento «Imprese e commercialisti per un Fisco più semplice». Si tratta di oltre 50 articolati normativi che declinano, tributo per tributo, adempimento per adempimento, le azioni più urgenti da compiere sulla strada della razionalizzazione.

Allo sguardo di imprese e professionisti non sfuggono le piccole e grandi imperfezioni che rendono il nostro sistema fiscale opaco e, talvolta, disorganico; da questo osservatorio derivano proposte, dal marcato carattere pratico, che hanno l’aspirazione di contribuire a creare un contesto normativo di riferimento più certo e lineare.

L’azione delineata dalle imprese e dai professionisti si articola lungo tre direttrici: la semplificazione normativa, la razionalizzazione degli adempimenti, la garanzia di un rapporto equilibrato tra Fisco e contribuenti.

In tale contesto, riteniamo prioritario intervenire nell’ambito dell’Iva, al fine di ridurre e semplificare la mole di adempimenti e oneri connessi. A quasi un anno dall’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica è fondamentale che gli sforzi profusi si traducano in risultati concreti in termini di semplificazione e risparmio di costi, a partire dal rendere annuale la trasmissione del cosiddetto esterometro.