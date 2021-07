Una stagione delicata che metterà alla prova la maturità dei partiti

4' di lettura

Mancano ormai pochi giorni al 3 agosto, la data a partire dalla quale il Capo dello Stato non potrà più sciogliere le Camere, entrando il calendario politico-istituzionale in quel periodo di sei mesi – il cosiddetto semestre bianco – che segna il percorso verso la scadenza naturale del mandato presidenziale. Si tratta di un tempo che la Costituzione, ai sensi del comma 2 dell’art. 88, mira a “neutralizzare”, con l’intento di evitare che il Capo dello Stato – come si ebbe a dire durante i lavori dell’Assemblea costituente – abbia «la possibilità di fare un piccolo colpo di Stato legale, e cioè potrebbe sciogliere le Camere per avere prorogati i poteri e avvalersi di questo potere prorogato per influenzare le nuove elezioni… o per avere nuove Camere che potrebbero essere a lui più favorevoli».

La perdita del potere di scioglimento

A breve dunque il Capo dello Stato perderà uno dei poteri - forse il più importante - che la Costituzione gli affida, quello appunto di sciogliere le Camere o anche semplicemente di minacciare di poterlo fare: che non è poco per un sistema politico-partitico da sempre molto vivace e che, allo stesso modo – a parte i due Governi Prodi – da sempre si articola intorno a crisi governative di tipo extra-parlamentare, libere cioè da ogni forma di responsabilità pubblica di sfiducia al governo per il tramite di un voto palese in Parlamento, essendo i partiti molto abili a evitare la stenografica certificazione delle loro volontà.

Fase eccezionale

Tuttavia questo semestre bianco diviene oggi ancor più delicato rispetto a quello dei precedenti settennati. In primo luogo, questo periodo cade in un contesto politico-istituzionale di tipo eccezionale, essendo caratterizzato, come noto, dal Governo Draghi e dalla formula politica di unità nazionale che lo sostiene; un governo nato non a caso per «fronteggiare le gravi emergenze presenti: sanitaria, sociale, economica, finanziaria», come ebbe a spiegare lo stesso Presidente Mattarella nel discorso agli Italiani a fine consultazioni del 2 febbraio 2021.

I rischi dello scontro politico

Eppure, proprio questa situazione politica così complessa e difficile, potrebbe rischiare di rovesciare i termini della natura costituzionale del semestre bianco. Questo infatti si potrebbe trasformare, da un periodo voluto dal Costituente a protezione del Parlamento e delle sue prerogative, contro ogni forma di instabilità in ragione di potenziali “derive autoritarie” del Presidente in uscita, in un periodo nel quale ci si potrebbe trovare di fronte – complice la natura eccezionale della formula politica di maggioranza di governo, quella di un sistema dei partiti in pesante ristrutturazione interna ed esterna, e di fibrillazioni politiche derivanti da una campagna elettorale amministrativa che s’annuncia già in sé molto importante – a un confronto politico, tra i partiti, senza sconti: duro, intenso, violento come solo le fasi di crisi evidenziano. Uno scontro che, inevitabilmente, avrebbe come terreno di elezione un potenziale slabbramento – se non un vero e proprio disfacimento – della larga e ibrida maggioranza politica che sostiene il governo Draghi.

Governo Draghi e fondi del Next Generation Eu

Si tratterebbe, evidentemente, di una situazione che non potremmo permetterci non soltanto per il Paese e per tutti gli Italiani che hanno vissuto questo tempo complesso nell’incertezza prima di una ripresa sanitaria e poi di una economica, ma lo sarebbe anche per lo stesso Governo Draghi, che – ricordiamolo – è scudo e garanzia dell’attuazione, prima che dell’erogazione, dei fondi del Next Generation Eu, in ragione del Piano nazionale di ripresa e resilienza che è stato presentato e approvato dalla stessa Unione europea. Far cadere Draghi, insomma, vorrebbe dire perdere ogni credibilità.