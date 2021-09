«Una strada nuova per il Sud che crede nell’economia civile»

3' di lettura

Manuela va in montagna. Con tre soci ha fondato da poco a Campotenese, sul versante calabro del Pollino, la Catasta, un’impresa sociale nata per promuovere la conoscenza delle risorse naturali, culturali, umane di uno dei parchi nazionali più belli d’Italia e così stimolare l’economia calabrese. Agisce come un hub che mette insieme tante piccole organizzazioni che operano nel turismo esperienziale: dal trekking al rafting, dalla musica jazz alle osterie.

Nella magnifica sede che l’architetto Mario Cucinella ha realizzato per il Parco, c’è perfino una libreria, insieme a una bottega di sapori per chi il Pollino desidera portarselo a casa. È a pochi passi dalla ciclovia dei Parchi della Calabria, che si è appena aggiudicata il premio come migliore percorso di cicloturismo in Italia.

Miriam, invece, ogni giorno, scende sotto terra. È una socia della Paranza, l’impresa sociale fondata nel 2006 che ha riaperto e fatto conoscere nel mondo le catacombe di San Gennaro a Napoli, una delle meraviglie nascoste della città. Era visitata da pochi, ora è in cima ai suggerimenti di TripAdivsor, affollata da oltre 160 mila persone all’anno, desiderose non solo di immergersi in un frammento di storia millenaria, ma di farsi raccontare dalle giovani guide come è accaduto che un quartiere ferito come il Rione Sanità potesse rinascere, rigenerarsi, restituire fiducia a chi ci vive.

Miriam e Manuela, la Paranza e la Catasta, come tante imprese sociali del Mezzogiorno, hanno compreso che la ricostruzione delle relazioni in una comunità, lo sviluppo di capitale sociale – come da anni hanno spiegato Giuseppe De Rita e Carlo Borgomeo – devono precedere e non seguire la crescita economica.

In territori feriti, lacerati, dimenticati dalla politica, con il marchio della “cattiva reputazione”, ricucire i legami e restituire il senso di appartenenza non è una conseguenza, ma il prerequisito di una strategia sostenibile che possa avere successo e durare nel tempo.