Una strategia per il fisco della ricostruzione di Marco Mobili e Salvatore Padula

3' di lettura

Un cantiere per il fisco. Un cantiere per una politica tributaria destinata a diventare uno dei pilastri della ricostruzione economica del Paese, dopo i danni del coronavirus.

Un’esigenza cruciale sia per le imprese sia per i professionisti. Entrambi consapevoli del fatto che senza una visione strategica, senza un disegno complessivo su come modellare anche la leva fiscale in funzione delle sfide che ci attendono, si farà ben poca strada. Un piano che – accantonate per un attimo le ambizioni su una riforma più organica dell’intero sistema fiscale, che potrà entrare in agenda nei prossimi mesi – dovrà dare risposte rapide e concrete. Con scelte coerenti e, per quanto possibile, stabili nel tempo, così da affrontare con la giusta determinazione la tempesta che si sta violentemente abbattendo sull’economia reale.

Oggi si compie il primo passo – pur cauto – verso la “nuova normalità” imposta dal Covid-19. Ma con quali attrezzi gli operatori si apprestano ad affrontare questo passaggio? Per esempio: uno degli effetti più evidenti della crisi in atto sarà la crescita esponenziale dell’indebitamento delle imprese. Se è così, hanno ancora senso i limiti attuali sulla deducibilità degli interessi passivi? E che dire degli acconti di imposta? Il metodo previsionale, pur addolcito come prevede il Dl liquidità, sarà sufficiente per evitare che i contribuenti debbano versare imposte su redditi che non realizzeranno? E ancora: vogliamo dire degli Isa, delle società di comodo, dei limiti alle compensazioni, dei vincoli sull’uso dei crediti di imposta?

Metodi non convenzionali

Sono solo esempi – ai quali se ne aggiungono molti altri – che suggeriscono che non si può pensare di affrontare l’emergenza che abbiamo davanti con modalità convenzionali. Il rischio è che la fase-2 che si sta ora avviando tenda a riproporre (forse, addirittura, ad amplificare) le criticità della fase-1, ovvero quella dell’emergenza vera e propria, affrontata con una serie di decreti e altri provvedimenti per fornire agli operatori una sorta di kit di sopravvivenza per far fronte ai primi bisogni. Misure spesso condivisibili nelle finalità – si pensi alle proroghe e alle sospensioni degli adempimenti oppure alla promessa di facilitare l’accesso al credito grazie a un articolato sistema di garanzie statali – ma, alla prova dei fatti, molto meno efficaci di quanto sarebbe stato necessario e di quanto ancora lo sarebbe.