Una strategia per la parità? Rendere i maschi italiani un po’ più europei...

Nel 2019 (anno cui conviene attenersi perché precedente la crisi da Covid), in Italia il tasso di occupazione femminile è pari al 51% e in equivalenti a tempo pieno (Et) scende al 31%, contro il 52% maschile, evidenziando un differenziale di genere senza eguali in nessuno degli altri Paesi dell’Unione, dove mediamente il tasso Et è il 41% per le donne, il 57% per gli uomini (Eige, 2021).

Il più drastico taglio delle ore lavorate, subìto nel nostro mercato dal “gentil sesso”, non può in alcun modo essere spiegato da maggiori debolezze fisiche, dato che le italiane sono nettamente più robuste tanto dei connazionali uomini che delle europee: la loro aspettativa di vita alla nascita nel 2019 è di 86 anni, a fronte degli 81 del “sesso forte” e gli indici corrispondenti nella Ue a 27 sono nel comparto femminile 84, in quello maschile 79. Le donne del nostro Paese, che lavorano tante meno ore degli uomini nel mercato, sono invece quotidianamente attive quattro volte più frequentemente di loro in ruoli casalinghi, dedicandosi ogni giorno a faccende domestiche non remunerate, quali la cucina e la cura altrui, per un tempo ben 2,82 volte superiore a quello dei loro compagni, mentre tale moltiplicatore ammonta a 1,51 in Germania, a 1,59 negli Stati Uniti, a 1,61 in Francia, a 2,20 in Spagna (Eige, 2021). Perciò nel 2019 le occupate non solo debbono accettare il part time nel 33% dei casi, a fronte dell’8% maschile (ma le corrispondenti percentuali nell’Ue 27 sono quasi uguali, raggiungendo il 31,3 e l’8,7%); in aggiunta, le lavoratrici sono costrette ad abbassare ulteriormente le ore lavorate rispetto sia ai colleghi italiani sia alle colleghe del resto d’Europa, a causa di più numerose intermittenze e interruzioni di carriera, esclusivamente imposte da contratti temporanei e soprattutto da necessità familiari.

La durata stessa della loro vita attiva si riduce a solo 27 anni contro i 36 maschili, mentre tale differenza è molto più contenuta nella Ue 27, in cui il periodo attivo si misura rispettivamente in 33 e 38 anni (Eige, 2021).

In termini retributivi, le italiane pagano tre volte questa ineguale partecipazione quantitativa al mercato del lavoro: perché il salario orario femminile viene un po’ decurtato in ragione delle loro meno lunghe e più discontinue prestazioni lavorative, talché il gender wage gap tocca il 4,7% rimanendo decisamente minore dello spagnolo (11,9%), del francese (16,5%), del tedesco (19,2%); perché i loro guadagni mensili (da attive prima e da pensionate poi) sono molto diminuiti da un minor monte ore lavorate al mese, sicché il monthly gender wage gap sale al 16% divenendo nel 2019 quasi identico al corrispondente dell’Ue 27 (17%); infine perché il compenso medio da lavoro percepito dalle donne del nostro Paese durante il ciclo vitale è radicalmente abbassato dall’alto numero fra esse di esterne al mercato, in quanto disoccupate o inattive, con la conseguenza, secondo il World Economic Forum (2021), che il reddito medio annuo guadagnato dalle italiane è appena il 57% di quello dei connazionali maschi (contro percentuali del 65% in Spagna, del 70% in Germania, del 71% in Francia).

Le italiane sanno di dover rafforzare il loro capitale umano per potenziare le loro opportunità lavorative. Perciò si istruiscono di più: nel 2019 una 30-34enne su tre è laureata, a fronte di uno su cinque tra i coetanei maschi e questo differenziale a vantaggio delle nostre giovani è più ampio che nella Ue.