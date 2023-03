Una super rete ad altissima velocità per la ricerca italiana

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'obiettivo è ambizioso: far viaggiare la rete internet a una velocità sino a un milione di volte superiore a quella delle reti di oggi. Si chiama Terabit ed è la super rete di connessione, finanziata dal Pnrr per la realizzazione di quella che è stata definita la super rete.

Il progetto, coordinato dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), sarà completato nel 2025 per mettere in connessione i centri di ricerca italiani e rispondere alle sfide del futuro digitale.

«Nei prossimi anni arriverà un’ondata di dati senza precedenti - ha detto il presidente dell’Infn, Antonio Zoccoli durante l’evento di presentazione di Terabit- . A produrli inizialmente sono e saranno soprattutto i centri di ricerca scientifica, poi lo saranno altri settori come la medicina o l’agricoltura, infine dal mondo industriale».

Proprio qui nascerà, la grande sfida. Ossia quella di poterli «trasmettere in maniera veloce, immagazzinarli e analizzarli per estrarne valore. Per fare tutto questo servono le menti ma anche le infrastrutture».

A portare avanti il progetto, che vale 41 milioni di euro, oltre all'Istituto nazionale di fisica nucleare ci sono anche l'Istituto nazionale di di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (Ogs), il consorzio Garr, e il Cineca.