Una supercar che segna un altro record nella storia per il Cavallino

Ferrari SF90 Spider

Bastano 14 secondi per alzare gli occhi e vedere il cielo. Ma il tetto rigido ripiegabile è solo una delle sorprese della nuova Ferrari SF90 Spider ibrida.

Potrebbe bastare anche solo questo dato: 1000 cavalli di potenza, grazie all'abbinamento tra la motorizzazione termica V8 turbo da 780 cavalli e i tre motori elettrici. Ferrari SF90 Spider ibrida è la cabrio più potente della storia di Maranello ed è la prima vettura ibrida con tetto rigido ripiegabile della storia del Cavallino. Il tetto si apre in soli 14 secondi e può essere azionato fino a 45 km/h.

Disegnata dal centro stile diretto da Flavio Manzoni, tra le soluzioni innovative e brevettate spiccano lo shut-off Gurney, il sistema attivo sul posteriore della vettura in grado di adattarsi alle condizioni di guida, e il nuovo cerchio forgiato dotato di profili alari. Altra novità: l'innalzamento della linea di separazione fra corpo vettura e tetto; il volume occupato da quest'ultimo è così limitato a soli 100 litri rispetto ai tradizionali 150/200.

Vale anche per Ferrari SF90 la filosofia “occhi sulla strada, mani sul volante” che ha portato alla creazione di una nuova interfaccia uomo-macchina dotata di un volante con controlli touch che permette di non staccare mai le mani durante la guida. Il cluster digitale da 16 pollici è ampiamente personalizzabile. Tramite il nuovo eManettino si possono impostare le modalità di utilizzo della power unit (Hybrid, Performance e Qualify).

La Ferrari SF90 Spider sarà disponibile anche in allestimento Assetto Fiorano che si differenzia dall'allestimento standard per una serie di contenuti come gli ammortizzatori Multimatic, dal largo uso di fibra di carbonio, un peso ridotto di 21 kg, dallo spoiler in fibra di carbonio e dalla presenza degli pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2.

Attesa in concessionaria entro il secondo trimestre del 2021, non sarà prodotta in serie limitata e sarà commercializzata a partire da 473 mila euro.