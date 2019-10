Una tecnologia Nasa per il controllo qualità La Cellulose Converting Solutions di Città S. Angelo ha acquisito il brevetto Usa di Enza Moscaritolo

Dalla California all’Abruzzo. Una tecnologia sviluppata da due ricercatori californiani per la Nasa con l’obiettivo di verificare l’eventuale presenza di acqua su Marte è stata acquisita in esclusiva dalla Cellulose Converting Solutions di Città S. Angelo, azienda nata nel 2008, specializzata nella progettazione e installazione di linee complete per la realizzazione di prodotti igienici monouso per la persona.

Dalla collaborazione con Alcatera, start up fondata proprio dai due scienziati dell’Università della California, che ha brevettato questo sensore ad altissima precisione, l’azienda abruzzese, che conta 129 dipendenti e un fatturato di 50milioni di euro, deriva la possibilità di monitorare e rendere efficiente la realizzazione dei prodotti igienici per la persona, migliorando il controllo qualità delle strutture assorbenti dei pannolini per bambini, dei prodotti per l’incontinenza e degli assorbenti igienici femminili. «Allo stato attuale, possiamo effettuare un monitoraggio a posteriori, solo dopo che la produzione, che deve essere conforme al capitolato, è stata effettuata - spiega Pasquale Cimini, direttore del dipartimento ricerca e sviluppo - mentre l’utilizzo di questa tecnologia che è in grado di rilevare il superassorbente e che abbiamo acquisito in esclusiva consente di monitorare ogni singolo prodotto in tempo reale». E soprattutto è stata resa anche alla portata di un settore come questo che deve mantenere la competitività sul mercato. «Abbiamo sviluppato un programma della durata di due anni - prosegue Cimini - grazie anche ad un finanziamento Ue per sviluppare questo sensore che verrà installato su ogni linea che andremo a produrre e si comporterà quasi come una normale “videocamera” effettuando un controllo qualitativo e quantitativo di ogni singolo prodotto. Così possiamo verificare al 100% se ci sono prodotti fuori specifica per poter intervenire».