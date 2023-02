Una tecnologica it-bag: lo smartphone pieghevole, che strizza l'occhio alla moda

Per quanto riguarda il comparto fotografico, offre una serie di sensori ottimizzati con ottiche realizzate in collaborazione con Hasselblad. Il sensore principale è un Sony IMX890 da 50 MP con apertura f/1.8. Per i selfie è a disposizione una fotocamera da 32 MP. Tra le varie modalità disponibili spicca la Flaxform che permette allo smartphone, in combinazione con la cerniera, di restare semi piegato tra i 45 e i 110 gradi, per riprendere video da angolazioni diverse. Come altri smartphone Oppo, anche questo modello integra la NPU MariSilicon X che migliora scatti e video quando le condizioni della luce non sono ottimali e beneficia della ricarica rapida proprietaria Supervooc a 44 W: il che lo rende il flip phone con la ricarica più veloce sul mercato. In pratica la batteria da 4.300 mAh, si ricarica al 50 per cento in soli 23 minuti e fino al 100 per cento in meno di un’ora.