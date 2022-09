«Una terza nave sconosciuta causò il naufragio della Moby Prince»

L’esplosione, ha proseguito, «si produsse subito dopo la collisione ma non abbiamo ancora risposte esaustive sulla presenza di tracce contaminate trovate a bordo, per le quali sarebbero serviti ulteriori accertamenti, che però non abbiamo potuto fare, perché abbiamo terminato le indagini con la fine della legislatura, in vista delle prossime elezioni».

Secondo le conclusioni della Commissione, ha spiegato ancora Romano, «il black out a bordo della petroliera, pochi minuti prima della tragica collisione, la rese invisibile davanti agli occhi del comando del traghetto Moby Prince, costretto a fare una virata improvvisa a sinistra, per evitare una collisione certa con una terza nave presente in mare e purtroppo non ancora identificata».

Agip Abruzzo in una zona vietata

L’accordo assicurativo, ha aggiunto, «altro non era che un patto di non belligeranza tra le compagnie. E dimostra che ci sono probabilmente documenti, in possesso dell’Eni, che potrebbero fornire ulteriore chiarezza su quanto accaduto. Faccio appello ai vertici attuali della società, affinché li renda pubblici, per dare risposte definitive a 31 anni da quella che, agli occhi dell’opinione pubblica, è una strage».

Agip Abruzzo «che si trovava in una zona in cui non doveva trovarsi», ha detto Romano, oltre ad aver subito un blackout, era anche «avvolta in una nube di vapore, provocata da una probabile anomalia ai sistemi che producevano vapori».

Romano ha, poi, sottolineato che non è stato possibile dare «risposte certe sull’identificazione della terza nave, che secondo noi ha causato la collisione, perché non ce n’è stato il tempo, a causa della fine anticipata della legislatura. Ma, nella relazione conclusiva, abbiamo suggerito due piste da seguire in futuro, sia da parte della magistratura che del prossimo Parlamento».