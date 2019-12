Studio Ifo: una Tesla Model 3 emette più CO2 di una Mercedes turbodiesel C220d Guidare in Germania una Tesla Model 3 ha un effetto negativo a causa delle fonti energetiche

2' di lettura

Guidare in Germania una Tesla Model 3 ha un effetto negativo sull'ambiente, in termini di emissioni di CO2, maggiore rispetto ad una vettura turbodiesel di analoghe dimensioni. È quanto afferma il magazine francese AutoPlus che ha ripreso, aggiornandolo, uno studio che era stato diffuso qualche mese fa dall'ente di ricerca tedesco Ifo.

È innegabile che un'auto elettrica non inquini durante il suo uso - si legge sul magazine francese - e sicuramente non lo fa con il motore, anche se freni e pneumatici rilasciano polveri e residui nell'aria.

Il peso delle fonti energetiche

Per calcolare l'inquinamento totale del veicolo è però necessario misurare anche la fonte che alimenta le batterie e che fornisce l'energia al motore. In Germania, anche se la produzione totale annua di elettricità proviene al 35,6% da fonti rinnovabili e al 52,6% da combustibili fossili, il ciclo vita completo di una Tesla Model 3 produce (secondo Ifo) fra 156 e 181 g/km di CO2, contro i 141 g/km di una Mercedes C220d.

Il calcolo è stato realizzato assumendo per la produzione tedesca di energia elettrica un fattore di emissione di CO2 medio di 0,55 kg/kWh, da cui risulta che il fabbisogno energetico di 15 kWh per 100 km della Tesla Model 3 comporta alla fonte 83 g/km di CO2 nel mix attuale tedesco.

Il calcolo realizzato da Ifo

Ma a questo valore, sottolinea Ifo, va aggiunto una emissione addizionale - compresa fra 73 e 98 g/km - legata alla produzione e allo smaltimento delle batterie, da cui si arriva ai citati valori di 156 -181 g/km. Ifo precisa anche che secondo i dati l'Agenzia Europea dell'Ambiente (2019), l'intensità delle emissioni di CO2 per la produzione elettrica in Francia è inferiore a 0,100 kg/kWh, in Germania (come è stato considerato) è di circa 0,55 kg/kWh e in Polonia di circa 0,7 kg/kWh. Lo studio prende anche in considerazione i motori a gas naturale (metano) che nel dimensionamento da considerare per il confronto con la Tesla e la Mercedes comporta emissioni di 99 g/km di CO2.