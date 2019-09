Una Tesla della polizia esaurisce la batteria in un inseguimento. E il sospettato scappa di M.C.

1' di lettura



Una nuova brutta figura per Tesla. A Fremont, proprio dove la casa di Elon ha la sua fabbrica, è rimasta senza energia. Con la batteria a terra. Peccato che la Model S in questione non fosse un'auto privata ma una vettura della polizia nella Bay Area alle prese per di più con un inseguimento. E il fuggitivo è scappato.Più tardi una pattuglia della California State Highway Patrol intervenuta per cercare di catturare il soggetto ha trovato l'auto del sospettato abbandonata a San José.

La macchina, una S85 del 2014, non era completamente carica. La polizia sta ancora studiando l'integrazione delle elettriche Tesla nel suo parco auto. E qui si apre il capitolo dell'autonomia reale delle vetture elettriche quando si chiedono altissime prestazioni come quelle necessarie in un inseguimento stradale. Forse una bella Dodge Charger V8 Hemi sarebbe stata più adatta.