Una trasformazione che resta necessaria

Innanzitutto c’è la sensazione che molti giudici vivano l’esperienza come un’attività secondaria rispetto a quella principale, subordinata agli altri impegni professionali e istituzionali. Tale situazione ha di certo una concausa nell’irrisorio trattamento economico (almeno se riferito a chi non ricopre incarichi apicali nelle corti). Del resto se un giudice svolge un altro lavoro impegnativo (si pensi a incarichi di vertice nelle altre magistrature, a incarichi istituzionali o attività professionali importanti) mal si comprende come si possa pretendere che trascuri tale attività per dedicarsi senza limiti alle cause tributarie. A questo proposito la legge 130/2022 aveva introdotto l’esclusività e la specializzazione dei giudici, ma a oggi non c’è alcun concreto effetto di tale modifica. Peraltro, avendo puntato solo sui giudici “togati”, considerando quelli “non togati” quasi di livello inferiore (il che è incomprensibile e in molti casi smentito nei fatti) si è verificato quanto pronosticato da vari commentatori: ben difficilmente un magistrato abbandona il ruolo raggiunto nelle altre magistrature, spesso dopo lunghe carriere, per indossare i panni del magistrato tributario.

In questo contesto, pur ribadendo che in alcune corti tributarie la situazione è di piena efficienza, in altri casi ci sono situazioni di mancata osservanza di alcune regole. Si pensi alla fissazione delle sospensive che quasi mai avviene nei trenta giorni o all’esito quasi mai comunicato immediatamente alle parti. Le udienze a distanza ancora oggi in alcune corti non sono svolte per problemi tecnici (non considerando che da settembre lo strumento è obbligatorio per giudizi cautelari e monocratici).

Per tralasciare, poi, le questioni di merito: sarebbe, ad esempio, interessante conoscere per quali ragioni le spese cui viene condannato il contribuente siano sempre maggiori rispetto a quelle della parte erariale (eppure la norma prevede il contrario!).

Purtroppo queste (e altre) situazioni non mortificano solo i difensori, ma l’intero sistema, travolgendo anche i giudici che con dedizione e passione adempiono alle loro incombenze.

Ora la delega fiscale prevede nuove modifiche. A ben vedere, si rischia, ancora una volta, di intervenire su norme processuali non pienamente rilevanti rispetto al funzionamento del processo. In altre parole, le misure da introdurre - si pensi all’impossibilità di produrre nuovi documenti in appello, piuttosto che l’appellabilità delle ordinanze di sospensiva - non risolvono i problemi della giustizia tributaria e non potranno mutare nella sostanza l’attuale situazione.