Una vendemmia di alta qualità di Enrico Netti

2' di lettura

In Veneto il barometro della vendemmia 2019 segna alta qualità con un calo della produzione dopo un eccezionale 2018. Le uve sono sane ovunque e secondo Veneto Agricoltura, Regione, Avepa, Arpav e Crea-Ve la flessione delle quantità dovrebbe essere intorno al 15- 20% arrivando a 12,8 milioni di quintali. Negli ultimi tempi hanno costantemente guadagnato terreno le produzioni di vigneto biologiche «confermando che questa tipologia di prodotto è ormai diffusamente richiesta dal mercato per ragioni di ordine sia qualitativo che ambientale» ha detto Alberto Negro, commissario di Veneto Agricoltura.

In alcune aree del trevigiano il Pinot Grigio raggiungerà le quantità dei disciplinari ma in altre si potrebbe arrivare a un -10 -20%. Tutti i vitigni hanno una buona produttività e il raccolto dei nuovi vigneti inciderà per l’1%. In provincia di Vicenza il raccolto è in linea con le normali annate mentre in quella di Verona Pinot Grigio e Chardonnay hanno trascorso il periodo di fioritura sotto le piogge di fine maggio. Ottima qualità per il Valpolicella, la Garganega. «Viticoltori e cantine devono porre la massima attenzione ai disciplinari – ha ricordato Giuseppe Pan, assessore all’Agricoltura del Veneto – altrimenti si corre il rischio di assistere a scene di super produzioni già viste in passato con relative riduzioni dei prezzi delle uve».

Da parte sua Michele Pavan, presidente Coldiretti Friuli-Venezia-Giulia, chiede «un consorzio della Doc Friuli per un più efficace governo della denominazione e per alimentare la promozioni dei vini con quel marchio». Per quanto riguarda la vendemmia nella regione si parte con la raccolta del Pinot Nero a base spumante, la più precoce per poi passare al pregiato Pinot Nero fermo continuando con Pinot Grigio, Sauvignon e altri bianchi. A metà settembre il via per i rossi con Merlot, Refosco e Cabernet. La produzione dovrebbe essere nella norma e la stagione, secondo il presidente, «dovrebbe favorire i bianchi per profuni, aromaticità e freschezza».