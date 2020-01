«Una vera rivoluzione partita dal basso: ora serve strategia politica»

Anche Etesias, figlia di Materias, sta ormai prendendo il largo.

È così: in questi giorni stiamo sottoscrivendo un accordo di collaborazione con Italcementi con l’obiettivo di arrivare presto anche alla costituzione di una società mista. Per ora fissiamo gli obiettivi di ricerca per quest’anno e cominciamo a cercare clienti interessati ad acquistare la licenza per l’utilizzo delle tecnologie. La società ha infatti messo a punto una tecnologia e un software per costruire una trave con stampa 3D: siamo stati tra i primi in Europa.

Erano previsti questi risultati in questi tempi?

I risultati sì, i tempi sono stati più rapidi del previsto. Ci siamo inseriti in un settore di nicchia ancora vuoto. Oggi Materias ha assunto dieci dottori di ricerca che costituiscono un nucleo molto forte. Forse siamo in Italia tra le società che hanno fatto più assunzioni qualificate.

In conclusione, qual è il suo auspicio per il 2020?

Che si decida di investire sui veri punti di forza dell’Italia soprattutto per far crescere il Sud: università, giovani,creatività dei ricercatori. La diffusione delle tecnologie ci offre l’occasione, le multinazionali che arrivano ci danno supporto. Lavoriamo in questa direzione. Ci vuole un sistema, con fondi pubblici e privati, che si muova nella stessa direzione per lo sviluppo dell’economia basata sulla conoscenza.