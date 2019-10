Una via intitolata a Carlo Abarth per i 70 anni dello scorpione Il brand con alle spalle una storia di successi nel racing rilancia grazie a una serie speciale con il nuovo spoiler ad assetto variabile di Filomena Greco

4' di lettura

Una cerimonia a Torino per dedicare una strada al fondatore Carlo Abarth e la scelta di lanciare una nuova serie speciale di Abarth 695: lo scorpione festeggia i suoi settant’anni d’età ricordando l’ingegnere per metà italiano e per metà austriaco che fondò la casa automobilistica nel 1949 e presentando un modello in tiratura numerata che sarà prodotto in sole 1.949 unità. La presentazione ufficiale è stata durante gli Abarth Days di Milano, un appuntamento che ha attirato 5mila appassionati da tutta Europa.

È a Torino, insieme al pilota Guido Scagliarini, che Carlo Abarth apre la prima sede dell’azienda, la Abarth & C. Una storia, quella dello scorpione, fatta di record sportivi e successi industriali, kit di elaborazione innovativi e corse leggendarie. Nella Torino dei carrozzieri nasce la collaborazione con la Fiat. La prima vettura dello Scorpione infatti è una 204 A, derivata da una Fiat 1100, modello protagonista di una pagina memorabile della storia dell’automobile quando il 10 aprile 1950 Tazio Nuvolari vinse la sua ultima gara, la Palermo-Monte Pellegrino.

La Fiat 500 viene presentata il 4 luglio del 1957, Carlo Abarth se ne innamora e crea le prime Fiat-Abarth 595. Le vetture iniziano a correre e vincere sui diversi circuiti, in quel periodo l’azienda sviluppa le cassette di trasformazione Abarth per elaborare i “cinquini”, intuendo per prima le potenzialità dell’elaborazione e del technical upgrade su vetture di normale produzione. Siamo agli anni Sessanta, un periodo aureo per Abarth che sposta tutta la produzione nella nuova fabbrica di corso Marche, a Torino.

Il 2018 è stato un anno record per le vendite, ricorda Luca Napolitano, responsabile Emea dei brand Fiat e Abarth per Fca, con 25mila modelli venduti, il 2019 promette di essere in linea. E nel futuro dello scorpione potrebbe esserci anche un modello elettrico. Non loesclude Napolitano, che spiega: «Il mondondel racing e dei cavalli da qualche tempo si fa pure in versione elettrica, c’è un mercato ed è chiaro che sarà più interessante con lo sviluppo delle infrastrutture».

Sulla nuova 695 70° Anniversario intanto debutta il nuovo spoiler ad assetto variabile testato nella galleria del vento di Fiat Chrysler a Orbassano, in provincia di Torino, con una migliore tenuta nel misto veloce e una maggiore stabilità alle alte velocità. Una sorta di tributo, dunque, concetto di performance in capo al fondatore, che andava oltre la ricerca di pura potenza, velocità massima ed accelerazione ma puntava a soluzioni innovative a 360 gradi.