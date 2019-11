«Una visione per il Paese»: da Bergamo un richiamo per contrastare il declino

Cambiamenti che a livello politico devono però anche riguardare comportamenti e priorità.

Perché «non sono responsabili quei leader che con grande cinismo usano parole e atteggiamenti che portano alla legittimazione di intolleranza e violenza»; così come «per comodità e pigrizia non si deve cedere alla tentazione di attribuire ad un capo con pieni poteri la soluzione di problemi complessi».

Per Scaglia è dunque l’ora della responsabilità, a tutti i livelli, il momento di uscire allo scoperto, mettersi in gioco, di ritrovare l’orgoglio per il lavoro ben fatto come individui e collettività.

«Solo così - insieme - potremo lavorare per un domani migliore, da veri protagonisti responsabili del nostro futuro».

La regione

Se il quadro a Bergamo non è esaltante, anche il resto della Lombardia non festeggia. E anche se nel terzo trimestre la produzione in media lievita dello 0,9%, nella media del 2019 (analisi congiunturale di Unioncamere Lombardia e Confindustria Lombardia) le regione cresce appena dello 0,3% un decimo del progresso 2018. Con ordini interni ed esteri quasi fermi, un saldo occupazionale nullo, attese negative sia per la produzione futura che per la domanda.