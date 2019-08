Una vita da celiaco in vacanza, i consigli per un viaggio senza stress I siti, le app e i consigli per godere appieno di una vacanza gluten free di Maria Teresa Manuelli

Celiachia, i 5 consigli di Aic Lombardia per una vacanza gluten free



Ogni anno in Italia ci sono in media 10mila celiaci in più. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute il morbo colpisce circa l'1% della popolazione per un totale di oltre 200mila casi ufficialmente diagnosticati, anche se si stima che il 70% dei celiaci non abbia ancora una diagnosi ufficiale. Per queste persone il periodo delle vacanze può trasformarsi in una vera fonte di stress. Ecco allora alcuni suggerimenti per affrontarle in sicurezza e senza timori.



In Italia ci sono 4.100 strutture gluten free

Che si viaggi in Italia o si scelga di volare in una località al di fuori dei confini della Penisola, sono sempre di più gli operatori del settore turistico preparati a ospitare le persone celiache e a offrire loro un'impeccabile vacanza gluten free. Nel nostro Paese ci sono 4.100 strutture aderenti al network Alimentazione Fuori Casa (Afc, programma di Aic-Associazione Italiana Celiachia) da nord a sud, sulle quali i celiaci possono contare (consultabile su www.celiachia.it). Se, invece, si opta per un locale non informato da Aic è importante segnalare sempre al personale che si è celiaci, ribadire quali ingredienti è necessario evitare e ricordare sinteticamente le regole per la preparazione dei piatti senza glutine.

Snack gluten free anche negli aeroporti



“La Lombardia è la regione più organizzata, dove sono circa 450 le strutture del network Afc con oltre 40 strutture alberghiere a misura di celiaco – spiega Isidoro Piarulli, presidente di Aic Lombardia – alle quali si aggiungono 20 punti di alimentazione in viaggio per una sosta senza glutine. Anche nei principali aeroporti della regione, Linate, Malpensa e Orio al Serio, è possibile fare uno spuntino gluten free prima di imbarcarsi. Completano il tutto 41 gelaterie, veri e propri must dell'estate per italiani e stranieri, e circa 300 tra ristoranti e pizzerie. Si può quindi dire che la nostra regione sia pronta ad accogliere nel migliore dei modi i turisti celiaci offrendo loro un servizio attento a ogni loro esigenza, frutto del lavoro di formazione di Aic Lombardia”.