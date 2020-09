Nomadland chiude il concorso. Una vita nomade per Frances McDormand Il film della regista cinese Chloé Zhao, «Nomadland», chiude il concorso della 77esima edizione della Mostra del cinema di Venezia, guardando al Leone di Cristina Battocletti

Nemmeno il Covid ha potuto fiaccare il legame della Mostra del cinema di Venezia con gli Oscar. Anche questa edizione, senza tappeti rossi, con le mascherine e il distanziamento, ha messo sulla rampa di lancio un film per l’Accademy: Nomadland di Chloé Zhao, un road movie, di cui Frances McDormand è protagonista. Le nomination potrebbero piovere sia per l’attrice statunitense, che ha già ricevuto due statuette (una nel 1997 per Fargo, l’altra nel 2018 per Tre manifesti a Ebbing) o per la pellicola stessa.

L’unica cosa sicura è che le congetture sul toto-Leone sono andate a monte con quest’ultima proiezione, che ha chiuso il concorso con un lungo applauso della critica.

Si tratta del terzo lungometraggio della regista cinese, classe 1982, dopo Songs My Brothers Taught Me (2015) e The Rider - Il sogno di un cowboy (2017).

La pellicola racconta la storia di Fern (Frances McDormand), una vedova, già insegnante, che si trova a lasciare una città del Nevada, nata a ridosso di una grande industria e morta con essa, con annessa cancellazione del codice di avviamento postale. Fern è una delle ultime residenti rimaste nella cittadina fantasma, di cui ama la marginalità, l’affaccio sulle montagne. La sua vita riparte da un furgone, che trasforma in casa, saltabeccando da un lavoro provvisorio all’altro. Il primo è nella catena delle consegne di Amazon, dove incontra un’amica, Linda May, che le parla di una comunità nomade: in essa, le suggerisce, è possibile vivere condividendo il necessario e supportandosi affettivamente.

Inizialmente scettica, Fern comincia un’avventura che consolida il suo istinto di indipendenza e di desiderio di contatto con la natura.