Voragine da 500 milioni: l’eredità del coronavirus nel bilancio di Milano Bilancio da riscrivere: ci saranno meno entrate e più spese. Non ci saranno i soliti aiuti dalle partecipate, mentre aumentano le famiglie in difficoltà di Sara Monaci

Il bilancio del Comune di Milano del 2020 è da buttare via. Fino alla fine di gennaio l’esercizio era in equilibrio, con investimenti da 300 milioni e una riduzione dello stock del debito del 3%, a quota 3,2 miliardi (una riduzione costante degli ultimi anni pari al 13% complessivo).

Ma con il coronavirus tutto è cambiato: in soli due mesi si contano già i danni, con un disavanzo che nella migliore delle ipotesi arriva a 400 milioni, ma che potrebbe verosimilmente arrivare a 500 milioni. Con l’incognita, peraltro ,di come si riuscirà a ripianarlo. «Ci aspettiamo aiuti dal governo, con un progetto serio che riguarda gli enti locali, o nei prossimi anni dobbiamo mettere in discussione i servizi che offriamo, dagli aiuti agli asili fino alle associazioni», dice Roberto Tasca, assessore al Bilancio di Milano.

Maggiori spese, minori entrate

Le voci su cui si reggono i conti parlano chiaro: le entrate fiscali diminuiranno drasticamente, e non ci saranno nemmeno i dividendi delle partecipate. Inoltre si dovrà continuare a sostenere le famiglie in difficoltà, 1.500 in più in questi due mesi rispetto alle abituali 6.300. Il costo per gli aiuti alimentari e per le sanificazioni sono già arrivati a 10 milioni, e si presuppone che non diminuirà almeno per un altro semestre (e potrebbe persino aumentare).

Tra gli aiuti vanno anche considerate le restituzioni delle rette di asili e scuole materne, mense scolastiche e scuolabus. Senza contare che gli stipendi dei dipendenti comunali valgono 58 milioni, e sono ovviamente non contraibili.

Sul fronte delle entrate possibili le cose non vanno meglio. La Sea, la partecipata degli aeroporti di Linate e Malpensa, quella che solitamente sostiene il bilancio milanese, doveva far incassare 68 milioni nel 2020, ma probabilmente ne arriveranno meno di 30. I biglietti del trasporto pubblico, gestito dalla partecipata Atm, non daranno i soliti incassi dato che si stimano 250mila vendite in meno.