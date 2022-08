Una webapp per salvare il pesce azzurro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il nordest è anche mare. Rosolina, Chioggia, Venezia, Porto Marghera, Marano Lagunare, Grado, Monfalcone e Trieste sono alcuni dei piccoli e grandi centri nordestini che dall’Adriatico (un tempo conosciuto come Golfo di Venezia) traggono la loro ragion d’essere. E non solo quella: anche pesce, vongole, calamari, crostacei, seppie e mazzancolle. L’industria della pesca ha sempre giocato un ruolo di rilievo nelle economie di Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Ma secondo la Fao il 75% delle specie ittiche di interesse commerciale nel mare nostrum (Adriatico compreso) sono sovrasfruttate; in altre parole, sono pescate a ritmi eccessivi perché possano rinnovarsi, con il risultato di un grave depauperamento delle risorse ittiche, degli ecosistemi e dell’ambiente. Colpa di pratiche come la pesca a strascico, ma anche di abitudini alimentari poco sostenibili come il sushi e la pretesa di poter mangiare il pesce sempre e ovunque.

L’Italia e Bruxelles stanno correndo ai ripari. Agire in modo massiccio è cruciale perché se l'Adriatico, lo Ionio, il Tirreno si svuotano di pesce, come sopravviveranno i pescatori e le aziende del settore? In Veneto la flotta del comparto ittico è costituita da 655 unità e le imprese attive nella filiera ittica regionale sono 3.837, per oltre 7.200 addetti; in Friuli Venezia Giulia la flotta è composta da circa 420 barche da pesca.

Per salvare il mare le partnership pubblico-privato possono rivelarsi preziose. Un esempio è il progetto Itaca, volto a promuovere la competitività delle imprese di pesca italiane e croate in Adriatico in un’ottica di sostenibilità della pesca dei piccoli pelagici, in particolare acciughe e sardine. Partito nel gennaio 2019 e conclusosi nel giugno 2022, è stato finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020.

Vi hanno partecipato numerosi partner istituzionali e tecnici della costa adriatica sia italiana che croata fra cui l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine di Ancona, l’Istituto agronomico mediterraneo di Bari, Confcooperative - Unione Regionale del Veneto, e l’Agenzia per lo sviluppo rurale dell’Istria D.O.O. Capofila del progetto è stata Veneto Agricoltura, agenzia della Regione del Veneto per l’innovazione nel settore primario.