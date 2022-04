Una wunderkammer nel segno del rosa: l'armonia nel cuore Ravello

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Comincia da Ravello la nostra serie di appuntamenti dedicati alle più belle destinazioni deluxe d'Italia. Un viaggio nella bellezza della penisola e delle sue strutture ricettive migliori.

Guardiamolo da fuori. Il palazzo rosa è poroso, assorbe la luce e i sentori del mare. È aperto da quarantatrè finestre private, quarantatrè occhi che puntano l'orizzonte su questo tratto di costa slanciato in avanti nell'acqua. Ravello è proteso su un promontorio-spettacolo della costiera amalfitana, al limite fra il cielo e il Tirreno e Palazzo Avino ne è un'interpretazione sfaccettata dai continui rimandi al territorio: gli echi moreschi, le ceramiche vietresi, la pittura bianca a calce degli interni.

Loading...

Per la riapertura della stagione di questo hotel cinque stelle, che si propone come un “caleidoscopio di esperienze”, è stata coinvolta Cristina Celestino che ha firmato una capsule collection di sette stanze, tra cui una grande suite con piscina privata. Tra classicità e orientalismi, texture e colori si ispirano alle atmosfere dei giardini all'italiana e delle grandi saghe marine.

L'architetta e designer aveva già lasciato il suo segno riconoscibile, fatto di toni delicati e linee morbide, negli spazi color cipria di The Pink Closet, una boutique pensata come naturale prosecuzione del palazzo e come laboratorio di creatività.

Lo shopping qui è un viaggio nel viaggio, fra abiti e oggetti per la casa. Pezzi eclettici, frutto di un lavoro di ricerca e selezione meticoloso ed esteso al mondo: da New York a Londra, da Creta a New Delhi, da Como a Napoli.