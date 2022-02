Under 5, verso vaccino in primavera. Per Ema prove insufficienti sulla quarta dose

4' di lettura

Potrebbe coincidere con l’inizio della primavera il momento dell’accesso alla vaccinazione anti-Covid per i bambini al di sotto dei 5 anni. La conferma dell’orizzonte temporale è arrivata dal coordinatore del Comitato tecnico-scientifico (Cts) Franco Locatelli, in base a quando si ritiene siano concluse le istruttorie di validazione. Su domanda è stata avviata negli Stati Uniti la valutazione approfondita dei primi dati delle aziende produttrici e anche le autorità regolatorie europee seguono da vicino il dossier, senza però fornire alcuna anticipazione nel merito in attesa delle evidenze.

Due dosi o tre?

All’ente americano è stato chiesto di autorizzare un regime a due dosi, malgrado abbia prodotto risultati insoddisfacenti in alcuni bambini durante la fase di test. Nella fascia di età tra 2 e meno di 5 anni, le vaccinazioni non sono risultate in grado di fornire il tipo di risposta immunitaria che i ricercatori considerano necessaria per esser protetti dal Covid-19 sintomatico. E ora i ricercatori stanno cercando di capire se ai bambini possa servire un booster per la protezione completa, proprio come per adolescenti ed adulti. In aggiunta ai propri funzionari l’Fda chiamerà intanto in causa un gruppo di consulenti esterni, a metà febbraio, per discutere i dati. Sarebbe solo il primo passo perché la parola definitiva spetta poi al Centers for disease control and prevention, quanto alle raccomandazioni circa i destinatari finali, se tutta o soltanto parte della platea.

La marcia lenta delle adesioni

Le dosi per i bambini in questa fascia d’età sono un decimo di quelle per gli adulti. Si tratta di una quantità ancora più piccola di quanto previsto per i bambini dai 5 agli 11 anni, che è un terzo della dose. Ma l’eventuale approvazione incrocerebbe una richiesta piuttosto in sordina per le vaccinazioni che sono state più basse tra i bambini che in altri gruppi di età, andamento che è verosimile attendersi che continui sotto i 5 anni. Per i bambini di poco più grandi della fascia 5-11 anni, le vaccinazioni procedono con ritardo: negli ultimi sette giorni, come rilevato da Fondazione Gimbe, si è infatti registrato un ulteriore crollo dei nuovi vaccinati con un -23,4%. E sono ancora 2,46 milioni i bambini nella fascia 5-11 senza nemmeno una dose. Oltreoceano non va diversamente. Alla scorsa settimana, solo un quinto dei bambini dai 5 agli 11 anni e poco più della metà dei ragazzi dai 12 ai 17 anni erano completamente vaccinati, secondo l’American academy of pediatrics.

Andreoni (Simit): servirà in base alla circolazione del virus

«In linea di massima sì, ma dipenderà molto da quanto circolerà il virus in questo periodo tra i più piccoli» dice l’infettivologo Massimo Andreoni in merito alla necessità di un vaccino contro il Covid-19 in primavere per la fascia sinora esclusa. «Vaccinare i bambini è sempre, in termini epidemiologici, una misura giusta, perché sono i grandi diffusori del virus, quindi vedremo in che situazione arriveremo a primavera». Secondo il direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali, SARS-CoV-2 «sta circolando tantissimo in questo periodo tra i bambini, quindi probabilmente avremo un alto numero che sarà stato infettato e si sarà immunizzato naturalmente».

Alle viste immunizzazione annuale

Anche i pediatri italiani si sono detti a favore («perché stiamo assistendo ad un aumento dei positivi nelle fasce pediatriche») e sulla possibilità che il vaccino Pfizer-BioNTech venga incluso nelle vaccinazioni pediatriche annuali «probabilmente sarà così, avrà senso farlo una volta l’anno insieme agli altri». Per Annamaria Staiano, presidente della Società italiana di pediatra (Sip), «il sistema immunitario dei bambini risponde meglio alle stimolazioni dei vaccini, se pensiamo che proprio sotto i cinque anni si fanno le principali vaccinazioni dell’età pediatrica anche in maniera concentrata. Questo si fa proprio perché l’organismo è molto recettivo, pensiamo all’immunità generata dalla vaccinazione contro l’epatite che è molto più vigorosa rispetto a quella che si crea negli adulti».