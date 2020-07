Undici aree tematiche per spiegare un mito

Nella Virtual Casa 500 tutto è naturalmente a portata di click in un ambiente che è tutto digitale: le 11 aree tematiche che sono The legacy, Made of Italy, New 500 One-offs, Diary of an icon, A journey through 3 generations. E ancora New 500 experience, 500 design story, A story of social relevance, The future starts here, 500 vintage vibes e Open for change. E' così che il visitatore viene portato in un lungo viaggio di tipo immersivo nel mondo 500, capace di suscitare ricordi, ma anche sogni ed emozioni. S'inizia con l'area dedicata al patrimonio industriale e culturale di Fiat 500 dove si racconta l'intramontabile icona pop che ha interpretato i bisogni di tre diverse generazioni: la 500 democratica del 1957, quella individualista del 2007 per arrivare a quella socialmente responsabile del 2020. Un viaggio che non poteva che iniziare da Torino nel 1957 per poi conquistare il mondo.