Unesco, Bergamo e Biella sono le due nuove “città creative” per l’Italia

Biella: «Trasformiamo il riconoscimento in posti di lavoro»

«Dopo Alba per la gastronomia e Torino per il design, Biella è la terza città del Piemonte a entrare nel circuito delle “Creative Cities” e lo merita» afferma il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. «E adesso al lavoro per trasformare in posti di lavoro e fatturato turistico questo importante riconoscimento».

La candidatura di Biella è stata sostenuta da un’azione di squadra complessiva che ha visto impegnati amministrazione comunale, Fondazione Cassa di risparmio di Biella, Cittadellarte, Unione industriale biellese.



«Biella ha davvero grandi potenzialità non solo nel campo della creatività tessile, poiché il nostro territorio è ricco di bellezze che l'ingresso in questo network ci permetterà di valorizzare e far conoscere» sottolinea il presidente della Fondazione Crb Franco Ferraris.

A Ferraris fa eco il presidente degli industriali Carlo Piacenza: «Il territorio ha saputo fare squadra. Nell'ultimo anno è cresciuto l'orgoglio e l'impegno dei biellesi che, in modo trasversale, hanno saputo dare vita a questo progetto in modo condiviso e appassionato per farlo diventare realtà. Questo traguardo non è un punto di arrivo: il vero viaggio inizia adesso».

Per il sindaco di Biella, Claudio Corradino «ha vinto la collettività, un territorio che come in rare altre occasioni ha saputo muoversi unito e compatto. Spero che questo riconoscimento possa essere da volano per il rilancio del territorio».