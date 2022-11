Unesco e agrifood, Italia prima al mondo nell’alimentare. Il Governo: difendere la Dieta mediterranea

«L’alimentare italiano va difeso perché è un’eccellenza del Paese, viaggia verso il record di 60 miliardi di fatturato all’estero e ha continuato a produrre e macinare risultati nonostante le criticità legate ai costi energetici e all’inflazione». Sono le parole del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, intervenuto all’evento della Farnesina. «Siamo presenti in forze come Governo – ha aggiunto Lollobrigida – perché sull’alimentare come su altre questioni, abbiamo un indirizzo unitario e in questo vogliamo distinguerci dagli altri governi. L’Italia da un punto di vista produttivo è un piccolo paese rispetto ad altri concorrenti, ma sull’agroalimentare abbiamo potenzialità superiori a quelle di chiunque altro. Potenzialità che finora abbiamo sfruttato solo in parte e che invece vogliamo valorizzare. Anche con l’aiuto degli chef che in materia di made in Italy alimentare rappresentano una sorta di diplomazia parallela».

«La presenza in questa sala di molti rappresentanti del Governo non è una parata, ma una testimonianza che sul valore dell’agroalimentare made in Italy come leva per crescere sui mercati internazionali il Governo ha un’idea chiara e una stragegia condivisa – ha detto il vicepremier e ministero degli Esteri, Antonio Tajani –. Ogni dicastero dell’Esecutivo svolgerà la propria parte che si incastra con le altre in una strategia che punta a dare forza, prestigio e risultati economici al Paese».

«Il 17% dei turisti sceglie una meta guardando alle tappe dell’eccellenza dell’enogastronomia», ha affermarlo nella stessa sede il ministro del Turismo Daniela Santanchè. Siamo in primi nel mondo e ci vuole un’opera di educational per tutti, dobbiamo essere orgogliosi e consapevoli che siamo i più bravi, sapersi vendere, credere in quello che siamo e invece noi italiani non abbiamo tanto orgoglio e appartenenza, sarebbe ancora un passo avanti per fare di più e meglio».

«Valorizzare e promuovere all’estero il made in Italy agroalimentare significa anche tornare a scommettere sulle proprietà salutistiche della Dieta Mediterranea», ha aggiunto il ministro della Salute, Orazio Schillaci –. Per il sistema della Sanità pubblica è di grande importanza l’attenzione all’alimentazione e la comunicazione dei positivi effetti nutrizionali di una dieta equilibrata. La Settimana della Cucina rientra in queste strategie. Nel tempo abbiamo abbandonato il regime mediterraneo a favore di altri stili meno salutari e ne abbiamo riportato crescita dell’obesità, del diabete, delle patologie cardiovascolari. Questo passaggio ha anche inciso negativamente nella fase pandemica con un aggravamento della diffusione del Covid 19 e conseguenti effetti negativi sulla spesa sanitaria. Per questo bisogna adottare iniziative di comunicazione per diffondere la consapevolezza dei benefici effetti dello stile di vita mediterraneo».