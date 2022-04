Ungheria, Orban vince ancora. Maggioranza schiacciante, opposizione inerme

«Orban deve ancora decidere se stare con le vittime dell'Ucraina o con gli assassini, non vuole fare sgarbi al suo amico Putin», aveva Marki-Zay detto per poi chiamare gli elettori a una scelta di campo netta: «In queste elezioni si decide dove deve stare l’Ungheria: noi pensiamo - aveva affermato - che debba stare in Europa, assieme alle democrazie occidentali; Orban vuole invece un regime repressivo, autocratico, controllato dalla Russia».

Impossibile battere la propaganda del Fidesz

Ma la macchina organizzativa, il controllo totale del territorio e degli apparati statali, un sistema elettorale modificato su misura, uniti alla propaganda dei mezzi di comunicazione, quasi tutti vicini a Orban, hanno di fatto stroncato ogni possibilità per le opposizioni. «Noi garantiamo la pace per l’Ungheria, i nostri rivali trascineranno il Paese in guerra», aveva ripetuto Orban, ribaltando così a suo favore la crisi ucraina, con un messaggio tanto semplice e diretto quanto scorretto e fuorviante.

Lo stesso Orban aveva poi messo in guardia gli ungheresi dal voltare le spalle alla Russia: «Se sanzioniamo le importazioni di energia e fermiamo gli oleodotti - ha avvisato - chiuderà tutto il Paese e molte persone perderanno il lavoro».

Bonus e sussidi per conquistare il consenso

A partire dalla fine del 2021, per mantenere il consenso e il potere, Orban si è inoltre affidato con decisione agli aiuti diretti agli ungheresi, rafforzando, con l’avvicinarsi del voto, gli interventi a sostegno delle pensioni, i sussidi per i figli a carico, le esenzioni fiscali per i giovani, l’aumento delle retribuzioni per le forze armate, gli sconti sulle bollette di luce e gas, le misure per contenere i prezzi. Politiche sociali necessarie si sono mescolate a prebende elettorali, per un piano complessivo di oltre cinque miliardi di euro che potrebbe avere conseguenze pesanti sui conti pubblici.

La stessa Banca centrale ungherese ha fatto notare che gli aiuti previsti dal governo Orban potrebbero avere un impatto sull’inflazione già salita oltre il 7%, il livello più alto dal 2007. La liquidità messa nelle mani delle famiglie potrebbe inoltre provocare un’impennata dei consumi a breve termine e colpire la bilancia commerciale del Paese, innescando un aumento delle importazioni.