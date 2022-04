Ungheria al voto per scegliere tra l’Europa e la Russia di Putin

L’ambiguità di Orban

La guerra in Ucraina ha complicato una campagna elettorale già più difficile del previsto per Orban. Per più di una settimana dall’invasione, il governo ha fatto passare messaggi confusi, cercando un impossibile equilibrio tra la Ue, la Nato e la Russia di Vladimir Putin. Poi la macchina organizzativa del Fidesz ha iniziato a reagire, la propaganda si è messa in moto martellando su unico messaggio: «Noi garantiamo la pace per l’Ungheria, i nostri rivali trascineranno il Paese in guerra». Lo ha detto Orban nell’ultimo comizio nella città di Szekesfehervar, lo ripetono le tv e le radio, i siti internet, i giornali, tutti o quasi controllati dallo Stato. Lo si legge in 20mila manifesti (contro i 2mila delle opposizioni) diffusi dalla capitale ai piccoli centri urbani.

«Questa non è la nostra guerra, dobbiamo starne fuori», ha spiegato il leader sovranista che ha accettato controvoglia le sanzioni imposte a Mosca dalla Ue ma si è rifiutato di fare passare sul territorio magiaro le armi destinate alla resistenza ucraina. «Se sanzioniamo le importazioni di energia e fermiamo gli oleodotti - ha avvisato Orban - chiuderà tutto il Paese e molte persone perderanno il lavoro».

La sfida degli slogan

«La scelta tra Ue e Russia è stata trasformata dal partito al governo nella questione guerra o pace», afferma Robert Laszlo, analista di Political Capital. «L’opposizione che si rivolge principalmente agli elettori urbani più istruiti, ritiene ovvio che l’elettorato comprenda le minacce poste dai legami del governo con Putin, mentre il Fidesz con la pace in alternativa alla guerra, ha utilizzato una messaggio, non supportato dai fatti, ma più semplice e di certo più efficace per convincere la maggioranza dei cittadini».

«Le opposizioni - spiega Szeleneyi - dopo tanti anni hanno una possibilità di farcela, ma il Fidesz è in grande vantaggio: il rischio, se vincerà ancora Orban, è che la guerra in Ucraina ci consegni un’Ungheria ancora più in difficoltà perché ormai isolata in Europa».